Состояние кишечника влияет на заболевание раком молочной железы

«Изменение баланса кишечного микробиома вызвало распространение рака. Мы считаем, что нездоровые изменения микробиома кишечника могут быть ранними предикторами инвазивного или метастатического рака молочной железы», - заявила соавтор исследования, микробиолог Мелани Рутковски.

Известно, что позитивные изменения в образе жизни помогают предотвращать рак молочной железы – к ним относятся ограничение употребления алкоголя отказ от курения контроль веса, физическая активность, соблюдение здорового рациона. Но что, если рак молочной железы уже был диагностирован?Исследование, проведенное учеными из Онкологического центра Университета Вирджинии, показало, что воспаленная, нездоровая кишка делает рак молочной железы гораздо более инвазивным и заставляет его быстрее распространяться на другие части тела, пишет Health.news.Специалисты напоминают, что около 65 процентов всех случаев рака молочной железы составляет так называемый гормон-рецептор-положительный рак молочной железы, рост которого стимулируется гормонами эстрогеном и прогестероном. Когда ученые экспериментировали с мышами, они специально добились того, чтобы кишечный микробиом в организме животных был нарушен. Последствием этого стало воспаление, которое в том числе затронуло и ткани молочных желез. Эксперты убедились в том, что при расстроенном кишечнике опухолевые клетки особенно активно распространялись из раковой ткани в кровь и дальше по организму.С учетом этого специалисты выдвинули предположение, что в свою очередь оздоровление кишечника может влиять на благоприятный исход в рамках терапии этого вида рака.Одним из лучших способов укрепления здоровья кишечника является сведение использования антибиотиков до абсолютного минимума. Также важна правильная пища – в рационе должны присутствовать натуральные йогурты, кефир, мисо, квашеная капуста, кимчи, оливковое масло, горох, брюссельская капуста, чеснок и имбирь.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие овощи являются наиболее полезными при диабете 2 типа.