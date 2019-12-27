На Ставрополье локализовали вспышку кори

По предварительным данным были вакцинированы против кори более 34 000 человек, из них дети – около 26 000. Ревакцинированы почти 43 000 ставропольчан, в том числе детей – более 35 000.

МедикФорум узнал, что в Невинномысске Ставрополья в начале декабря была зарегистрирована. На территории города была организована подчищающая иммунизация, чтобы не допустить масштабного распространения заболевания.Во всех образовательных учреждениях, предприятиях торговли, транспорта, социальной сферы специальные прививочные бригады провели дополнительную вакцинацию.Особое внимание уделили и детям, в частности, чьи родители по каким-либо причинам отказались от вакцинации.Благодаря всем этим противоэпидемическим мерам вспышку кори удалось локализовать.К слову, на Ставрополье в этом году уже проводилась дополнительная иммунизация, например, в сентябре для подростков Кочубеевского района и города Пятигорска.- прокомментировала ситуацию главный эпидемиолог министерства здравоохранения Ставропольского краяРанее МедикФорум информировал, что новейший рентгенаппарат завезли на Ставрополье.