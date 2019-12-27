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На Ставрополье локализовали вспышку кори

На Ставрополье локализовали вспышку кори
Министерство здравоохранения Ставропольского края призывает жителей не отказываться от прививок против кори.

МедикФорум узнал, что в Невинномысске Ставрополья в начале декабря была зарегистрирована вспышка кори. На территории города была организована подчищающая иммунизация, чтобы не допустить масштабного распространения заболевания.

Во всех образовательных учреждениях, предприятиях торговли, транспорта, социальной сферы специальные прививочные бригады провели дополнительную вакцинацию.

Особое внимание уделили и детям, в частности, чьи родители по каким-либо причинам отказались от вакцинации.

Благодаря всем этим противоэпидемическим мерам вспышку кори удалось локализовать.

К слову, на Ставрополье в этом году уже проводилась дополнительная иммунизация, например, в сентябре для подростков Кочубеевского района и города Пятигорска.

По предварительным данным были вакцинированы против кори более 34 000 человек, из них дети – около 26 000. Ревакцинированы почти 43 000 ставропольчан, в том числе детей – более 35 000. 

Вакцины против кори достаточно, она имеется в нужном количестве в медицинских организациях региона. Самое важное – понимать, что отказ от прививки может привести к непоправимым последствиям для здоровья. Особое внимание хочется обратить внимание тех родителей, которые категорически отказываются вакцинировать своих детей: так они ставят под угрозу жизнь и здоровье своих детей, а также тех, кто находится в контакте с ними, - прокомментировала ситуацию главный эпидемиолог министерства здравоохранения Ставропольского края Любовь Дмитриенко.

Ранее МедикФорум информировал, что новейший рентгенаппарат завезли на Ставрополье.

А Вы делали прививку против кори?

Теги : корь, Ставропольский край

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