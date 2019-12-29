Чем полезно рапсовое масло?





Рапсовое масло содержит меньше вредных насыщенных жиров, чем оливковое. Но при этом не признано в России, хотя доступно для покупки во многих магазинах. Его изготавливают из семян рапса, который отлично растёт в любых условиях. Существует промышленное и кулинарное рапсовое масло. Речь в нашем материале пойдёт о втором виде этого продукта, так как промышленное не используют в качестве пищи. А у нас задача рассказать, чем именно полезно рапсовое масло как пища.





Состав рапсового масла





Рапсовое масло — отличный источник омега-3, омега-6 и омега-9 жирных кислот. В этом виде масла они содержатся в правильной пропорции, легко усваиваются организмом. В одной столовой ложке рапсового масла вы найдёте по 12% витаминов Е и К, 124 килокалории. На 64% масло состоит из мононенасыщенных жирных кислот, на 28% - из полиненасыщенных и на 7% — из насыщенных.





В продукте нет трансжиров и консервантов, которые могли бы навредить организму. Это весомый плюс подобного вида масла. Также надо заметить, что на нём безопасно жарить и запекать пищу, так как максимальная температура нагрева составляет 230 градусов. В таком случае он не выделяет канцерогенов и не опасен для здоровья.





Чем полезно?





Так как в продукте много мононенасыщенных жирных кислот, то это очень полезно для здоровья. Их употребление может снизить уровень холестерина, защитить от инсульта и снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Рапсовым маслом вполне можно заменить потребление жирных сортов рыбы, хотя полностью исключать её из рациона не рекомендуется.





Омега-3 жирные кислоты проникают в клетки мозга, защищая от слабоумия и болезни Альцгеймера. Также это сильный антиоксидант, который важен для состояния и красоты. Омега-6, которые тоже есть в рапсовом масле, оказывают пользу бронхам, кровеносной системе. Чтобы получить пользу, нужно употреблять омега-6 и омега-3 в пропорции 2:1. Рапсовое масло вполне годится для такой цели.





Полезно добавлять рапсовое масло в рацион ради красоты и молодости. В его составе есть витамин Е, который участвует в обновлении клеток, замедляет появление морщин.





Также рапсовое масло улучшает здоровье глаз, суставов. Особенно полезно это для пожилых людей. Кроме того, в рапсовом масле много фитостеролов, укрепляющих иммунитет, помогающих бороться с вирусами. Логичнее добавлять его в период высокой заболеваемости простуд и гриппом, например, весной и осенью.