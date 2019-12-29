Специалисты назвали 5 типичных ошибок, связанных с опорожнением кишечника

«Любые изменения в ваших туалетных привычках могут быть вызваны чем-то вроде синдрома раздраженного кишечника или пищевой непереносимостью, но они также могут быть причиной рака кишечника. Здоровый кал должен быть среднего коричневого цвета, достаточно мягким, а не жидким, выходить без напряжения и не иметь много трещин, так как это указывает на запор», - рассказала специалист.

Вы рассматриваете свои фекалии после посещения туалета? Многие люди стараются их просто как можно скорее смыть. По словам британского эксперта, главного специалиста службы поддержки и информации в Bowel Cancer UK Шарлотты Доусон, это большая ошибка.Одна из причин, по которой люди умирают от колоректального рака, заключается в том, что он не успевает вовремя заметить болезнь. Между тем, не рассматривая свой кал, нельзя увидеть симптомы, указывающие на возможный рак кишечника, - например, кровь или изменение его цвета.Российский врач и телеведущая Елена Малышева призывает россиян отказываться от использования туалетной бумаги, считая ту опасной. Чтобы избежать проблем со здоровьем, которые могут возникать из-за туалетной бумаги, Малышева рекомендует после похода в туалет подмываться водой. По ее словам, туалетная бумага может легко повредить слизистую оболочку кишечника, а возникающие на ней травмы могут способствовать тому, что инфекции будут быстрее проникать в организм, повышая риск воспаления или нагноения.Как правильно сидеть на унитазе?. Если так же, как на обычном стуле, это может быть ошибкой. Многие специалисты считают, что здоровому человеку для дефекации правильнее всего присаживаться на корточки, поскольку такая поза наиболее эффективно помогает опорожнять кишечник.Ученые из Государственного университета штата Огайо проводили исследование. В течение двух недель они наблюдали за состоянием организма добровольцев, которые по-разному посещали туалет: одна группа использовала позу «на корточках», а другая садилась на стульчак. В результате специалисты обнаружили, что 90% людей, которые сидели на корточках, напрягались при дефекации меньше, а 71% из них имели более активное продвижение каловых масс кишечника.В свою очередь, у людей из другой группы был выявлен ряд проблем, включая перенапряжение кишечника при посещении туалета, кровь в моче и неполное опорожнение, часто связанное с запорами.Один из показателей хорошего состояния кишечника – его регулярное опорожнение в одно и то же время. В идеале вскоре после пробуждения человек должен испытывать позыв к дефекации. Если это происходит, обычно такая привычка означает, что человек достаточно правильно питается, в его рационе много клетчатки и жидкости.Кроме того, говорят специалисты, посещать туалет в одно и то же время полезно еще и потому, что изменения в таком ритуале могут указать на имеющееся заболевание и помочь своевременно диагностировать тот же рак кишечника.Многие люди по разным причинам не ходят «по большому» на работе, если испытывают позыв. Специалисты подчеркивают, что такое поведение является большой ошибкой. По словам британского диетолог Джоди Миддлтон, нежелание опорожнять кишечник на работе или в другом общественном туалете при позыве может привести к хроническому запору, а вместе с ним и к другим проблемам, включая развитие болезни Крона, язвенного колита, полипов прямой кишки, геморроя и даже рака толстой кишки.Врач пояснила, что длительное пребывание кала в кишечнике может привести к так называемому «фекальному загрязнению». В этом случае каловые массы затвердевают и начинают слоиться, что плохо сказывается на работе кишечника, а в тяжелых случаях может привести к повреждению его стенок и попаданию нежелательных веществ в кровь.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие повседневные привычки могут разрушать кишечный микробиом и здоровье.