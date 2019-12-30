  1. | | Женщина случайно чуть не откусила пенис партнеру

Женщина случайно чуть не откусила пенис партнеру

Травма пениса

Эта неприятная история произошла с 43-летним жителем американского штата Аризона, чьё имя не называется из этических соображений. Во время занятий сексом он получил укус в головку полового члена от своей партнерши. 

При этом мужчина, судя по всему, решил продемонстрировать свою мужественность или просто очень стеснялся характера повреждений, поскольку в течение целых 5 дней не обращался за профессиональной помощью и ждал, что все заживет само. Описывающие этот случай врачи не рассказали о том, как именно произошла травма. Они лишь поведали, что партнёрша случайно сжала зубы и прикусила чувствительную часть полового органа мужчины.

После того, как в течение нескольких дней боль не прошла, а лишь усилилась, и повреждённая ткань потемнела, мужчина всё-таки решил обратиться в Колледж медицины при Университете Аризоны в городе Феникс. Врачи зафиксировали объём мертвой ткани в 3 см на верхушке полового члена. Здесь образовался некроз, а это значило, что клетки и ткани начали умирать. Это распространенное осложнение инфекции или травматических повреждений вроде укусов, после которых люди не обращаются за помощью врачей. При этом гноя в ране пока не образовалось, как рассказывают врачи в статье для журнала Visual Journal of Emergency Medicine.

Они  провели мужчину через курс антибиотиков, при этом медики не подтвердили, что он подхватил какую-либо инфекцию. Хирургической операции пострадавшему не понадобилось, а приблизительно через месяц никаких следов повреждений у него уже не осталось. При этом врачи подчеркивают, что пациенты с подобного рода травмами полового члена часто не обращаются за помощью, из-за чего болезнь прогрессирует. В некоторых случаях укусы могут стать причиной угрожающих жизни инфекций вроде гангрены. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : половой член, травмы

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