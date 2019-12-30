Гастроэнтеролог Алексей Парамонов рассказал, вызывает ли горячий чай рак пищевода
Гастроэнтеролог рассказал, какое действие на пищевод оказывает слишком горячий чай, вреден ли чай в пакетиках и какой лучше выбрать - черный или зеленый.
Автор книги «Кишечник с комфортом, желудок без проблем», к. м. н., врач-гастроэнтеролог Алексей Парамонов подтвердил повышенный риск рака пищевода у тех, кто злоупотребляет горячими напитками.
"Это действительно так. Классический пример — в Монголии есть традиция пить почти кипящий зеленый «плиточный» чай. Вероятность заболеть раком пищевода у любителей этого напитка самая большая".
Вреден ли чай в пакетиках?Кроме того врач развеял миф о вреде пакетированного чая.
"Этот вопрос обычно вызывает жаркие дискуссии, но доказательств данного утверждения нет. Чай в пакетиках — это обычный измельченный чай. А бумажные и полимерные пакетики почти не вступают в химические реакции", - утверждает Алексей Парамонов в интервью АиФ.
Чай вызывает проблемы со сном?Здесь все индивидуально. На кого-то чай оказывает тонизирующий, бодрящий эффект, на других - успокаивающий. Но если вы чувствуете, что чай бодрит, лучше отказаться от его употребления в вечернее время.
Нельзя пить старую заварку?Это утверждение также верно. Дело в том, что сам по себе чай не вреден, но с течением времени в нем могут завестись микроорганизмы и бактерии.
"Поэтому я за то, чтобы все-таки отбросить лень и заварить себе действительно свежий чай", - говорит врач.
Черный или зеленый?Чай полезен сам по себе, а какой предпочесть - дело вкуса.
"Он снижает риск сердечно-сосудистых и вероятность возникновения некоторых видов онкологических заболеваний. И не так важно, какой напиток вы предпочитаете: черный или зеленый. Эффект один и тот же".
Ранее на Медикфорум мы писали о том, почему чай не рекомендуют пить с медом и молоком.
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