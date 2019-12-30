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Гастроэнтеролог Алексей Парамонов рассказал, вызывает ли горячий чай рак пищевода

Гастроэнтеролог Алексей Парамонов рассказал, вызывает ли горячий чай рак пищевода

Гастроэнтеролог рассказал, какое действие на пищевод оказывает слишком горячий чай, вреден ли чай в пакетиках и какой лучше выбрать - черный или зеленый.

Автор книги «Кишечник с комфортом, желудок без проблем», к. м. н., врач-гастроэнтеролог Алексей Парамонов подтвердил повышенный риск рака пищевода у тех, кто злоупотребляет горячими напитками.

"Это действительно так. Классический пример — в Монголии есть традиция пить почти кипящий зеленый «плиточный» чай. Вероятность заболеть раком пищевода у любителей этого напитка самая большая".

Вреден ли чай в пакетиках?

Кроме того врач развеял миф о вреде пакетированного чая.

"Этот вопрос обычно вызывает жаркие дискуссии, но доказательств данного утверждения нет. Чай в пакетиках — это обычный измельченный чай. А бумажные и полимерные пакетики почти не вступают в химические реакции", - утверждает Алексей Парамонов в интервью АиФ.

Чай вызывает проблемы со сном?

Здесь все индивидуально. На кого-то чай оказывает тонизирующий, бодрящий эффект, на других - успокаивающий. Но если вы чувствуете, что чай бодрит, лучше отказаться от его употребления в вечернее время.

Нельзя пить старую заварку?

Это утверждение также верно. Дело в том, что сам по себе чай не вреден, но с течением времени в нем могут завестись микроорганизмы и бактерии.

"Поэтому я за то, чтобы все-таки отбросить лень и заварить себе действительно свежий чай", - говорит врач.

Черный или зеленый?

Чай полезен сам по себе, а какой предпочесть - дело вкуса.

"Он снижает риск сердечно-сосудистых и вероятность возникновения некоторых видов онкологических заболеваний. И не так важно, какой напиток вы предпочитаете: черный или зеленый. Эффект один и тот же".


Ранее на Медикфорум мы писали о том, почему чай не рекомендуют пить с медом и молоком.
Теги : чай

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