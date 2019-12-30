Гастроэнтеролог Алексей Парамонов рассказал, вызывает ли горячий чай рак пищевода

"Это действительно так. Классический пример — в Монголии есть традиция пить почти кипящий зеленый «плиточный» чай. Вероятность заболеть раком пищевода у любителей этого напитка самая большая".

Вреден ли чай в пакетиках?

"Этот вопрос обычно вызывает жаркие дискуссии, но доказательств данного утверждения нет. Чай в пакетиках — это обычный измельченный чай. А бумажные и полимерные пакетики почти не вступают в химические реакции", - утверждает Алексей Парамонов в интервью АиФ.

Чай вызывает проблемы со сном?

Нельзя пить старую заварку?



"Поэтому я за то, чтобы все-таки отбросить лень и заварить себе действительно свежий чай", - говорит врач.

Черный или зеленый?

"Он снижает риск сердечно-сосудистых и вероятность возникновения некоторых видов онкологических заболеваний. И не так важно, какой напиток вы предпочитаете: черный или зеленый. Эффект один и тот же".