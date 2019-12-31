Токсические скопления белков могут и не вызывать деменцию
Токсические скопление белков в мозге могут и не быть основной причиной болезни Альцгеймера. Учёные утверждают, что проблемы с памятью возникают еще до их появления.
Хотя точная причина появления старческого слабоумия до сих пор не названа, среди учёных существует согласие по поводу того, что характерные симптомы этой болезни вроде проблем с памятью вызываются токсическими скоплениями бета-амилоидных белков в мозге. Это продукты отхода деятельности мозга не выводятся из этого органа, а сплетаются между собой в узлы и препятствуют передаче сигналов между нейронами. Со временем, как полагает наука, всё это приводит к нарушениям в работе мозга, развитию проблемы с памятью и другим характерным симптомам старческого слабоумия.
Однако новое исследование американских ученых из VA San Diego Healthcare System выявило, что умеренные когнитивные проблемы возникают ещё до и даже во время начала формирования токсических скоплений белков в мозге. Исследователи нашли пациентов, имеющих проблемы с памятью, у которых отмечалось более быстрое возникновения этих белков, по сравнению с теми, кто сохранял свои когнитивные навыки. По мнению авторов исследования, скопление тау белков, а вовсе не бета-амилоидов может быть первым признаком болезни. Тау формируют что-то вроде треугольников в областях мозга, важных для памяти. Затем они начинают своё движение по всему органу по мере прогрессирования симптомов.
В ходе исследования его участники проанализировали 747 человек со средним возрастом в 72 года, за которыми наблюдали 4 года. Они выполняли сканирование мозга в период начала исследования, а затем в следующий год для того, чтобы определять показатели амилоидных скоплений. Добровольцев проходили через тесты на память и мышление, которые затем сравнивали с результатами сканирования. Результаты исследования опубликованы журналом Neurology. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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