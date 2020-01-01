Исследование: прием цинка снижает риск рака печени
Недавнее исследование показало, что употребление большего количества цинка может способствовать улучшению здоровья печени. Ученые из больницы Осака-Росаи в Японии обнаружили, что добавки цинка могут помочь снизить риск рака и других заболеваний печени.
Исследователи опубликовали свои выводы в журнале Nutrients.
Исследование
"В контролируемом клиническом исследовании ученые собрали 267 пациентов, страдающих от различных видов заболеваний печени, включая гепатит В и С, цирроз печени вследствие употребления алкоголя и неалкогольный стеатогепатит (НАСГ). Одна группа, состоящая из 196 пациентов, получала добавки цинка два раза в день. Другая группа, в которой было 71 пациент, - нет. Обе группы получили другие стандартные методы лечения, включая добавление аминокислот", - пишет издание Health.News.
Спустя три года результаты подтвердили то, что подозревали исследователи: у группы, которая принимала цинк, была улучшенная функция печени и произошло снижение маркеров воспаления, а также фиксировался более низкий риск развития рака печени. Между тем, состояние здоровья пациентов, которые не получали цинк, ухудшалось на протяжении всего исследования.
Кроме того, ученые смогли определить молекулярные механизмы, лежащие в основе эффектов цинка. Согласно их выводам, когда в организме не хватает цинка, он вызывает активацию специфических клеток, называемых звездчатыми клетками печени. Это приводит к перекисному окислению липидов - процессу, когда активные формы кислорода атакуют полиненасыщенные жиры. Они инициирует самораспространяющуюся цепную реакцию, которая приводит к накоплению жира в печени. Согласно их выводам, это жировое накопление может способствовать развитию многих заболеваний печени.
В целом, исследование показало, что потребление большего количества цинка или, по крайней мере, соблюдение рекомендуемого уровня потребления, может улучшить общее состояние здоровья печени.
Ранее на Медикфорум мы писали о продуктах, которые сохраняют здоровье почек.
Оставить комментарий