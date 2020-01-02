Новые данные: омега-6 жирные кислоты опасны для беременных
Согласно новому исследованию, опубликованному в The Journal of Physiology, диета с чрезмерным количеством линолевой кислоты (жирной кислоты омега-6), может быть вредной для беременных женщин. Исследователи отмечают, что избыток омега-6 может увеличить риск осложнения для матери, а также потенциально препятствуют развитию ребенка.
ИсследованиеУченые провели эксперименты на двух группах крыс. Одна группа получала диету с более высоким содержанием линолевой кислоты, в то время как другая группа получала меньшее количество. Через 10 недель ученые обнаружили у крыс первой группы:
- Изменены концентрации воспалительных белков в печени
- Повышенные концентрации белка, вызывающего сокращения матки
- Снижение уровня регуляторных гормонов для роста и развития
«Для беременных женщин важно учитывать диету, и наше исследование является еще одним примером того, что потенциальное потребление слишком большого количества определенного вида питательных веществ может оказать негативное влияние на растущего ребенка», - говорит Динн Скелли, старший автор исследования.
Как сократить потребление омега-6?
Избегайте обработанных продуктов с подсолнечным или соевым масломСоевое масло является одним из крупнейших источников омега-6 жирных кислот, обычно оно содержится в обработанных пищевых продуктах. Подсолнечное масло также содержит большое количество омега-6.
Поддерживать сбалансированное соотношение омега-6 и омега-3Западные диеты включают соотношение омега-6 к омега-3 в соотношении 16:1, что свидетельствует о чрезмерном количестве жирных кислот омега-6. Однако большинство исследователей рекомендуют соотношение 4:1 или даже 1:1 для поддержания надлежащего здоровья.
Выбирая продукты богатые омега-3 - лосось, семена чиа, грецкие орехи и льняное семя.
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