4 симптома, которые требуют срочного обращения к врачу

Головная боль

"Острая головная боль, которая напоминает раскат грома? Самая сильная головная боль в вашей жизни? Примите это всерьез и как можно скорее обратитесь к врачу. Это может быть признаком кровотечения в вашем мозге или инсульта", - рассказывает говорит Нейт Фавини (Nate Favini), доктор медицинских наук, терапевт в Сан-Франциско и главный медицинский директор Forward.

Внезапная потеря слуха

"Наиболее распространенными причинами этого будут доброкачественные проблемы - ушная сера или вода в ухе после принятия душа, поэтому сначала вы должны устранить их как возможные варианты", - говорит доктор Фавини. - "Но внезапная потеря слуха также может иметь некоторые серьезные причины. У вас может быть опухоль слухового нерва, это может быть также симптомом инсульта".

Боль и вздутие живота

"Если весы не говорят, что вы набрали вес, но ваши джинсы становятся слишком тугими, не игнорируйте это. Если в дополнение к вздутию, вы испытываете жгучую боль в верхней средней части живота, это может означать, что у вас язва желудка", - объясняет Нейт Фавини.

Головокружение

«Однако, если вы испытываете головокружение с любым кровотечением, это может быть серьезным. Головокружение, которое становится намного сильнее, когда вы поворачиваете голову из стороны в сторону также опасно. У него может быть неврологическая причина или инсульт.