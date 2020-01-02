4 симптома, которые требуют срочного обращения к врачу
Не позволяйте страху удерживать вас от получения необходимой помощи. Примите меры, если вы испытываете любой из следующих симптомов. Они могут ничего не значить, но лучше чувствовать себя в безопасности, чем потом сожалеть.
Головная боль
"Острая головная боль, которая напоминает раскат грома? Самая сильная головная боль в вашей жизни? Примите это всерьез и как можно скорее обратитесь к врачу. Это может быть признаком кровотечения в вашем мозге или инсульта", - рассказывает говорит Нейт Фавини (Nate Favini), доктор медицинских наук, терапевт в Сан-Франциско и главный медицинский директор Forward.
Возраст также является важным фактором, если вы начинаете испытывать сильные головные боли после 50 лет, это дополнительный повод для беспокойства.
Внезапная потеря слуха
"Наиболее распространенными причинами этого будут доброкачественные проблемы - ушная сера или вода в ухе после принятия душа, поэтому сначала вы должны устранить их как возможные варианты", - говорит доктор Фавини. - "Но внезапная потеря слуха также может иметь некоторые серьезные причины. У вас может быть опухоль слухового нерва, это может быть также симптомом инсульта".
Боль и вздутие живота
"Если весы не говорят, что вы набрали вес, но ваши джинсы становятся слишком тугими, не игнорируйте это. Если в дополнение к вздутию, вы испытываете жгучую боль в верхней средней части живота, это может означать, что у вас язва желудка", - объясняет Нейт Фавини.
Боль в правой нижней части живота с вздутием живота может означать аппендицит. Также следует следить за температурой. Если вы испытываете тошноту, диарею, чувство сытости, которое мешает вам есть, или непреднамеренную потерю веса, это могут быть признаки рака.
ГоловокружениеЧувство головокружения часто не имеет большого значения. Это может означать, что вы обезвожены или у вас проблемы с внутренним ухом, которые вызывают головокружение (то есть, кажется, все вращается вокруг вас).
«Однако, если вы испытываете головокружение с любым кровотечением, это может быть серьезным. Головокружение, которое становится намного сильнее, когда вы поворачиваете голову из стороны в сторону также опасно. У него может быть неврологическая причина или инсульт.
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