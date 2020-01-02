3 вещи, которые необходимо знать каждому о здоровье зубов

Используйте зубную нить

Mark S. Wolff), доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры кариологии и комплексной помощи в Стоматологическом колледже Нью-Йоркского университета. «Вы не можете скрыть воспаление, которое может быть вызвано пропуском чистки зубной нитью - края ваших десен будут выглядеть красными, и если я проверяю ваши зубы, ваши десны могут даже кровоточить, когда я прикасаюсь к ним. Проще говоря: вы должны чистить зубы нитью хотя бы раз в день», - рассказывает Марк С. Вольф (, доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры кариологии и комплексной помощи в Стоматологическом колледже Нью-Йоркского университета.

Не пейте сладкие напитки долгое время

«Я схожу с ума, когда вижу, как друзья наливают себе немного кофе, добавляют сахар, а затем делают глоток каждые 10 минут в течение целого утра. Питье небольшого количества подслащенного кофе в течение нескольких часов более вредно для ваших зубов, чем съесть огромный кусок шоколадного торта! Когда вы время от времени потягиваете сладкий напиток, вы снова вводите сахар в рот, создавая питательную среду для разрушения зубов. Я не говорю, что вы не должны наслаждаться чашкой - просто берите ее без сахара, если можете, или пейте это как можно быстрее. Затем почисти зубы", - говорит Марк С.Вульф.

Здоровье зубов влияет на репродуктивную функцию

"Многие мои друзья боролись с бесплодием, и они были шокированы, когда я им объяснял, что пародонтит или заболевание десен может быть одной из причин бесплодия. Болезнь десен - это хроническое воспалительное заболевание, которое может поражать многие части вашего тела. Исследования показывают, что женщинам с периодонтитом может потребоваться больше времени для зачатия, и, к сожалению, те, кто забеременеет, будут подвержены высокому риску рождения недоношенного ребенка. Здоровье десен вашего партнера тоже имеет значение - у мужчин с периодонтитом качество спермы может быть ниже".