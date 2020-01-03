Травы шэньшуй показали эффективность в лечении хронического заболевания почек
Хроническая болезнь почек (ХБП) относится к состояниям, которые могут вызвать повреждение почек и нарушить их функцию. Такие расстройства, как диабет и высокое кровяное давление, часто приводят к ХБП. В свою очередь, ХБП увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. При отсутствии лечения ХБП может также вызвать почечную недостаточность. Исследователи из Шанхайского университета традиционной китайской медицины оценили, может ли сбор трав шэньшуй II (SSR), оказывать положительное влияние на заболевание почек.
В исследовании, опубликованном в журнале BMC Complementary and Alternative Medicine, ученые из Шанхайского университета традиционной китайской медицины оценили, может ли рецепт шэньшуй II (SSR) облегчить повреждение почек и фиброз, регулируя воспалительные процессы NLRP3 и путь деацетилирования Sirt1 / Smad3. Они обнаружили, что SSR может защитить почки, уменьшая воспаление и предотвращая фиброз.
Маркеры воспалительных процессов
"Чрезмерная активация воспалительных процессов NLRP3 и подавление пути деацетилирования Sirt1 / Smad3 играют огромную роль в развитии фиброза почек. NLRP3-воспаление является комплексом, образованным различными белками, включая рецептор NLRP3, который инициирует иммунный ответ во время инфекции или повреждения ткани. Активация результатов NLRP3 инфламмасома в выпуске каспазы-1, фермент, который преобразует неактивный про-воспалительные молекулы , как интерлейкин (IL) -1 В и ИЛ-18 в их активные формы", - пишет издание Health.News.
ИсследованиеЧтобы выяснить, может ли SSR выполнять обе задачи, ученые провели исследование in vivo на крысах, подвергнутых 5/6 операции абляции / инфаркта (A / I). Через четыре недели после операции они разделили крыс на четыре группы: ложная операция, группа 5/6 (A / I), группа 5/6 (A / I) + SSR и группа 5/6 (A /). Я) + лозартан группа. Лозатран является пероральным препаратом, используемым для лечения гипертонии и диабетической болезни почек.
Исследователи обнаружили, что лечение SSR значительно ослабило повреждение почек и фиброз в остатках почек. SSR также эффективно ингибировал активацию каскада NLP3 / ASC / Caspase-1 / IL-1 B, уменьшал воспалительную инфильтрацию и активировал путь деацетилирования Sirt1 / Smad3.
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