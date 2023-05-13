Онколог Воробьев рассказывает о симптомах рака ротовой полости, которые вы можете найти дома

«Осматривать себя раз в месяц очень важно, особенно если вы курите и пьете алкоголь. Эти два фактора являются основным» факторами развития рака ротовой полости. Употребление чрезмерного количества алкоголя увеличивает риск рака ротовой полости в четыре раза», — говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

«Хроническая боль в горле или охриплость, которая сохраняется более шести недель. Обратите внимание на язвы или красные или белые пятна в любом месте рта, которые не заживают в течение трех недель».

Другие факторы включают неправильное питание, пребывание на солнце и вирус папилломы человека (ВПЧ), который может «передаваться при незащищенном оральном сексе».Он указал на симптомы рака ротовой полости, о которых следует знать, например,Другим возможным признаком заболевания являетсяМожет быть онемение языка или любой другой области рта» или «ощущение, что что-то застряло в горле. Онколог посоветовал опасаться «необъяснимой потери зубов», которая также может быть признаком рака ротовой полости.Если диагностировать и лечить рак на ранней стадии, шансы на полное выздоровление выше.Ранее МедикФорум писал о причинах отека лица.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.