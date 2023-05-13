5 признаков того, что у вас тромб — мнение флеболога





Тромбоз — патологическое состояние, при котором плотные сгустки крови нарушают кровотечение.

Есть несколько причин, из-за которых появляется тромбоз:

Ожирение

Инфекция

Подъем тяжестей

Роды

Использование оральных контрацептивов

Курение и алкоголь

Наследственные заболевания

Одним из симптомов тромбоза является отек в ноге или лодыжке. Чаще всего его принимают за что-то другое, например, за аллергию или укус насекомого. Если вы наблюдаете у себя сопутствующие признаки, то такой отек может указывать на тромбоз глубоких вен.

Острые и болезненные судороги в ноге – основной признак тромбоза. Чаще всего они начинаются в икре, а после распространяются на всю ногу.

Из-за тромбоза кожа может нагреваться в том месте, где находится тромб. Разница между этим участком и остальной областью тела сильно заметна. Сам оттенок кожи меняется на более бледный, красный или синеватый.

Вздутые болезненные вены могут также быть одним из симптомов. Чаще всего тромбоз травмирует глубокие вены нижних конечностей и таза, но в редких случаях могут пострадать вены верхних конечностей.





Последний признак тромбоза — ноющая боль в ногах и распирающая боль в месте, где образовался тромб. Этот симптом люди часто принимают за ушиб или обычную усталость.

— Примерно у 50 процентов людей с тромбозом глубоких вен (ТГВ) наблюдаются эти симптомы. Однако важно отметить, что некоторые люди с ТГВ могут вообще не испытывать никаких симптомов, вот почему это иногда называют «тихим» состоянием, — отметил доктор Омар Абу-Бакр, флеболог клиники Уайтли.





Как избежать тромбоза:

Отказаться от курения

Вести активный образ жизни

Использовать компрессионные чулки, они помогут улучшить кровоток в ногах.

Нормализовать питание

Существует специальное антитромботическое питание. Такая диета поможет нормализовать баланс углеводов и липидов, улучшить обмен веществ и привести в норму количество соли в организме.

Во время такой диеты лучше избегать жирных молочных продуктов, сливочного масла, колбас, картофеля, алкоголя, шоколада и фастфуда.

Поддержание водного баланса — важная часть диеты. Суточная норма для взрослого человека — от 1,5 до 2,5 л воды в сутки. Нужно отметить, что чай, кофе и супы сюда не относятся.

Люди с сидячим образом жизни подвергнуты большому риску тромбоза. Когда человек длительное время сидит, его ноги согнуты в коленях, вены пережаты.

Такое положение тела способствует снижению скорости кровотока. Во время путешествий крайне важно разминаться, если вы долго сидите. Например, при перелетах атмосферное давление в самолете понижено, а воздух очень влажный, все это только увеличивает шанс образования тромбов.

Как понять, что у вас могут быть тромбы

Отёчность в ноге или руке

Судороги ног

Внезапные боли

Изменения цвета кожи

Изменение температуры кожи

Немотивированные приступы тошноты или рвоты

Боль в животе

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.