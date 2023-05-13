Что нужно съесть, чтобы сахара в крови стало меньше — мнение эксперта по диабету
Эксперт по диабету рассказала о продуктах, которые нужно употреблять, чтобы снизить уровень сахара в организме.
Инсулин — гормон, который вырабатывается в организме, чтобы контролировать уровень сахара. Из–за недостатка инсулина количество сахара в крови может сильно вырасти, что вызовет серьезные осложнения, например, диабет 2-го типа.
Контролировать уровень сахара можно несколькими способами. Самый продуктивный вариант – придерживаться специальной диеты.
Растительные продукты содержат в себе большое количество питательных веществ, например, клетчатку. Еще одним полезным качеством является низкая калорийность.
— Клетчатка ферментируется и переваривается кишечными микробами, и в результате этого процесса образуются короткоцепочечные жирные кислоты (SCFA), которые, как известно, снижают скачки уровня глюкозы в крови после еды. Некоторые из этих SCFA также регулируют содержание жира в крови, что снижает резистентность к инсулину, и они напрямую улучшают функцию клеток поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин, — отмечает Клэр Линч, эксперт по диабету.
Инсулинорезистентность — нарушение, во время которого снижается чувствительность организма к инсулину, а клетки перестают усваивать глюкозу.
Существуют продукты, которые помогут снизить уровень сахара в крови. Например, тофу и соевый белок не содержат в себе холестерина, при этом они богаты полиненасыщенными жирами и флавоноидами. Эти полезные вещества богаты антиоксидантами, которые благоприятно влияют на здоровье организма.
Бобовые — лучшая еда для контроля уровня сахара в крови. В них содержится много клетчатки, которая снижает уровень глюкозы и повышают чувствительность к инсулину. К бобовым относятся: горох, нут, соя, чечевица, фасоль.
Включение в свой рацион ягод окажет благоприятное влияние на ваш организм. В них содержатся нутриенты, которые улучшают работоспособность сердца, сосудов и пищеварительной системы. Благодаря клетчатке в составе, ягоды хорошо подойдут для профилактики диабета.
Фрукты и овощи содержат большое количество полезных веществ, например, фитонутриент и антоциан, которые являются сильными антиоксидантами.
Важно понимать, что более эффективная диета заключается в том, чтобы не запрещать себе любимые продукты, а заменить или ограничить их количество в рационе.
Симптомы диабета 2 типа включают:
Частое мочеиспускание
Постоянная жажда
Постоянное чувство усталости
Зуд
Порезы или раны заживают слишком долго
Затуманенное зрение.
Профилактика диабета:
следите за весом;
ведите активный образ жизни;
правильно питайтесь;
долечивайте все заболевания, не допускайте воспалений;
постоянно контролируйте уровень сахара в крови.
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