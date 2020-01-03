Дрожь, мурашки, озноб - что происходит с телом, когда мы мерзнем?
В холодные дни люди начинают зябнуть и дрожать. Но почему мы замерзаем? Что происходит с организмом? И действительно ли женщины замерзают быстрее, чем мужчины? Ответы на эти вопросы дает немецкий врач Герберт Лёльген.
Почему мы замерзаем?В нашей коже есть рецепторы, которые постоянно измеряют, насколько вокруг тепло или холодно. Тело имеет температуру около 37 градусов по Цельсию, и оно хочет сохранить ее. Если температура наружного воздуха опускается ниже 15 градусов, применяется защитный механизм, объясняет Герберт Лёльген, почетный президент Немецкого общества спортивной медицины и профилактики (DGSP). Кровеносные сосуды в коже сужаются, так что теряется не слишком много тепла. Кровоток перераспределяется на жизненно важные органы и, следовательно, на середину тела. Вы можете почувствовать холод особенно на руках, ногах, ушах или губах.
Почему возникают мурашки по коже и дрожь, когда нам холодно?Оба механизма являются реакциями на холод. Когда мы дрожим, наше тело продолжает напрягать мышцы. Это движение затем создает тепло. У нас мурашки по коже, потому что у нас также есть волосы на теле.
«Так что это небольшое напряжение этих маленьких волосков, которые также имеют небольшую мышцу вокруг них, которую вы вообще не можете видеть», - говорит Лёльген.
Правда ли, что женщины замерзают быстрее, чем мужчины?Женщины замерзают быстрее, чем мужчины - по нескольким причинам. У мужчин более высокий процент мышц в организме, которые производят тепло. Женщины также имеют более тонкую кожу, - толщина кожи определяет, сколько тепла мы можем хранить в нашем теле.
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