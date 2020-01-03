Дрожь, мурашки, озноб - что происходит с телом, когда мы мерзнем?

Почему мы замерзаем?

Почему возникают мурашки по коже и дрожь, когда нам холодно?

«Так что это небольшое напряжение этих маленьких волосков, которые также имеют небольшую мышцу вокруг них, которую вы вообще не можете видеть», - говорит Лёльген.

Правда ли, что женщины замерзают быстрее, чем мужчины?