Добавки Омега-3 улучшают состояние людей с рассеянным склерозом
Рассеянный склероз является серьезным нейродегенеративным заболеванием. Лекарства от этого недуга не изобретено, поэтому рассеянный склероз служит постоянной темой исследований. Причина аутоиммунного ответа, приводящего к рассеянному склерозу, неизвестна, а значит ученым еще сложнее придумать лекарство. Добавки Омега-3 не вылечат рассеянный склероз, но могут облегчить ряд симптомов.
Польза Омега-3 при рассеянном склерозе
- Здоровье глаз. Среди основных симптомов рассеянного склероза - двойное зрение, помутнение и боль в глазах. Улучшая здоровье глаз и, возможно, общее зрение, омега-3 могут уменьшить эти симптомы.
- Воспаление. Основным источником повреждения и причиной симптомов рассеянного склероза является воспаление в головном и спинном мозге. Так как омега-3 жирные кислоты уменьшают воспаление, это может помочь с симптомами рецидива РС.
- Сон. Омега-3 жирные кислоты могут помочь улучшить качество сна. Многим пациентам с рассеянным склерозом трудно спать, особенно во время рецидива, а усталость только усугубляет симптомы заболевания. Использование добавок омега-3 помогает пациентам получить полноценный отдых, чтобы они были более функциональными в течение дня.
"Кроме того, было обнаружено, что введение в рацион омега-3 снижает реакцию интерферона типа 1, что также вызывает воспалительные процессы. Тесты проводились на мышах и клетках здоровых доноров. Тем не менее, общий благоприятный исход может привести к дальнейшему тестированию на людях на предмет нового способа лечения пациентов с помощью простой добавки, доступной без рецепта", - пишет издание Steady Health.
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