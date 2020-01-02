4 причины, почему у вас вздутие живота и что с этим делать

Молоко

«Когда я вижу пациентов, которые говорят, что они чувствуют себя раздутыми, первое, что я делаю, это получаю список того, что они обычно едят», - говорит Хубер, доктор медицины, гастроэнтеролог из медицинского центра Mercy в Балтиморе. - Непереносимость лактозы является наиболее распространенной пищевой непереносимостью - когда ваше тело не вырабатывает достаточное количество фермента лактазы, оно не может переваривать молочный сахар, что приводит к вздутию живота и диарее.

Вы слишком быстро едите

Вы любите жевательные резинки

«Я всегда спрашиваю пациентов, жуют ли они жвачку», - говорит Хубер. - «Потому что каждый раз, когда вы глотаете слюну, вы глотаете воздух, что может вызывать у вас вздутие живота». Многие из них также содержат подсластители, которые могут вызывать вздутие.

Слишком много газированных напитков