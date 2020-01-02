4 причины, почему у вас вздутие живота и что с этим делать
Американский врач Скотт Хубре (Scott Huber) рассказывает о распространенных причинах вздутия живота, и способах избавления от этого неприятного симптома.
Молоко
«Когда я вижу пациентов, которые говорят, что они чувствуют себя раздутыми, первое, что я делаю, это получаю список того, что они обычно едят», - говорит Хубер, доктор медицины, гастроэнтеролог из медицинского центра Mercy в Балтиморе. - Непереносимость лактозы является наиболее распространенной пищевой непереносимостью - когда ваше тело не вырабатывает достаточное количество фермента лактазы, оно не может переваривать молочный сахар, что приводит к вздутию живота и диарее.
Как получить облегчение: благодаря широкому ассортименту растительного молока, йогуртов и мороженого, люди могут наслаждаться вкусом "молочных" продуктов и без молока.
Вы слишком быстро едитеСкорость, с которой вы потребляете пищу, может привести к вздутию живота - чем быстрее вы едите, тем больше воздуха глотаете, направляя его в живот.
Как получить облегчение: «медленный прием пищи - хорошая идея для всех нас», - говорит Хубер.
Вы любите жевательные резинки
«Я всегда спрашиваю пациентов, жуют ли они жвачку», - говорит Хубер. - «Потому что каждый раз, когда вы глотаете слюну, вы глотаете воздух, что может вызывать у вас вздутие живота». Многие из них также содержат подсластители, которые могут вызывать вздутие.
Как получить облегчение: если вы жуете жвачку для свежего дыхания, переключитесь на жидкость для полоскания рта или спрей.
Слишком много газированных напитковЕсли вы потребляете газированные напитки - будь то минеральная вода, простая газированная вода, шампанское или пиво - газ в бокале может стать газом в вашем животе. Все, что вы не отрыгиваете, попадает в кишечник.
Как получить облегчение: переходите на вкусные напитки, которые не нуждаются в газировании - фруктовый чай со льдом, лимонад или красное вино.
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