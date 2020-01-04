Названы четыре симптома, которые могут предвещать инсульт
Диагностировать приближающийся инсульт практически невозможно, но существуют симптомы, которые могут предвещать сосудистую катастрофу. К ним относятся галлюцинации, эффект туннельного зрения, резкие скачки давления и другие проявления.
Возникновению инсульта способствует то обстоятельство, что кровь прекращает поступать к определенному участку мозга, вызывая его атрофию. В преддверии инсульта тело может посылать сигналы, свидетельствующие о неблагоприятных изменениях в сосудистой системе, об этом сообщается на портале Рамблер/доктор.
Галлюцинации. Слуховые, зрительные и обонятельные галлюцинации могут возникать в связи с разными заболеваниями, а также как побочный эффект приема некоторых препаратов. Но также галлюцинации могут появляться при отмирании нейронов - мозговых клеток.
Туннельное зрение. Эффект туннельного зрения связан с потерей так называемого «бокового» зрения. Для инсульта, в отличие от других патологий, характерно то, что туннельное зрение не развивается постепенно, а возникает внезапно, то есть, нормальное зрение меняется за несколько секунд.
Головная боль. В случае инсульта она также становится очень сильной за очень короткое время.
Резкие скачки давления. Если высокое давление оказывается ниже спустя всего две минуты, это вполне может оказаться симптомом надвигающегося инсульта. При столь резких колебаниях давления нужно обязательно обращаться к врачу.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими могут быть ранние симптомы деменции.
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