Особая забывчивость и нежелание общаться: названы ранние признаки деменции

«Симптомы, проявляющиеся на ранних стадиях деменции, могут быть настолько несущественными, что их часто принимают за нормальное старение. Фактически неспособность распознать ранние признаки заболевания часто приводит к тому, что, развиваясь, оно не диагностируется в течение нескольких лет», - сообщают научные специалисты.

«Забывчивость может быть ранним признаком деменции. В таких случаях люди, например, не просто теряют вещи или помещают их в неподходящие места, но могут забыть, для чего они вообще предназначены. Также люди могут ходить в магазины и забывать, что они там хотят купить. Или им может быть трудно вспомнить то, что они читали или видели по телевизору, узнавать знакомые лица, вспоминать недавние события», - рассказали ученые.

«Человек с деменцией становится незаинтересованным в общении с другими людьми, будь то разговоры об их семейной жизни или беседы на работе. Также в случае деменции человек может не обращать внимания на то, что другие говорят с ним, или не замечает того, что повторяет свои вопросы, слова и фразы, испытывает затруднения в поиске правильных слов», - назвали специалисты другие признаки болезни.