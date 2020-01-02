Особая забывчивость и нежелание общаться: названы ранние признаки деменции
Происходящие с памятью изменения, а также то, как человек общается другими людьми, могут указывать на развитие деменции.
Возраст и семейный анамнез человека являются факторами, повышающими риск развития деменции, и знание ранних признаков заболевания может помочь быстрее начать контролировать неблагоприятный процесс.
«Симптомы, проявляющиеся на ранних стадиях деменции, могут быть настолько несущественными, что их часто принимают за нормальное старение. Фактически неспособность распознать ранние признаки заболевания часто приводит к тому, что, развиваясь, оно не диагностируется в течение нескольких лет», - сообщают научные специалисты.
По словам ученых из Social Security Institute of Excellence, сигналом, указывающим на развитие деменции, может быть забывчивость, имеющая определенные нюансы. Прежде всего, должны настораживать проблемы с памятью, которые начинают оказывать влияние на работу, социальную и семейную жизнь людей.
«Забывчивость может быть ранним признаком деменции. В таких случаях люди, например, не просто теряют вещи или помещают их в неподходящие места, но могут забыть, для чего они вообще предназначены. Также люди могут ходить в магазины и забывать, что они там хотят купить. Или им может быть трудно вспомнить то, что они читали или видели по телевизору, узнавать знакомые лица, вспоминать недавние события», - рассказали ученые.
Есть еще один «говорящий» признак деменции заключается в том, как человек общается с окружающим миром. Если он становится более замкнутым и изолирует себя, это вполне может означать, что он находится на ранних стадиях деменции, об этом пишет Express.
«Человек с деменцией становится незаинтересованным в общении с другими людьми, будь то разговоры об их семейной жизни или беседы на работе. Также в случае деменции человек может не обращать внимания на то, что другие говорят с ним, или не замечает того, что повторяет свои вопросы, слова и фразы, испытывает затруднения в поиске правильных слов», - назвали специалисты другие признаки болезни.
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