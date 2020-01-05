Экстракт виноградных косточек защищает от воспаления
Флаванолы эффективны не только в защите от окислительного процесса в клетках (то есть работой в качестве антиоксидантов). В исследовании, опубликованном в журнале Nutrition Research, ученые из Политехнического института Вирджинии и Государственного университета и Университета штата Огайо оценили влияние флаванолов из виноградных косточек на мышей. Эксперимент показал значительное снижение восполнения, связанное с ожирением.
Увеличение веса и ожирение связаны с повышением уровня провоспалительных молекул в организме. Согласно исследованиям, флаванолы могут снизить тяжесть метаболических состояний, вызванных диетой с высоким содержанием жиров.
ИсследованиеЧтобы оценить защитные эффекты флаванолов, исследователи давали мышам на диете с высоким содержанием жира, 35 миллиграммов на килограмм веса тела виноградных косточек ежедневно в течение 13 недель. Затем они сравнили массу тела этих животных с весами мышей, получавших диету с низким содержанием жиров, и группой плацебо.
Исследователи обнаружили, что группа, получающая виноградные косточки, показала самые низкие уровни интерлейкина-6. Низкие дозы экстракта флаванола снижали выработку провоспалительных цитокинов у мышей, которых кормили виноградными косточками, несмотря на увеличение веса.
"Основываясь на этих результатах, ученые пришли к выводу, что независимые от ожирения эффекты добавок флаванола могут использоваться в качестве дополнительного вмешательства для уменьшения усиленного воспаления у пациентов с ожирением и диабетом. Они также считают, что вызванная флаванолом гиперфагия может помочь ослабить кахексию (слабость из-за хронического заболевания)", - пишет издание Health.News.
Ранее на Медикфорум мы писали о полезных свойствах виноградных косточек.
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