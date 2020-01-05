Избегайте холода: те, кто замерзнет, заболеют быстрее

«Весь метаболизм замедляется», - объясняет Анке Рихтер-Шеер, врач общей практики в Бад-Эйнхаузене для немецкого издания Fit For Fun. «Это дает больше возможностей для атаки вирусов. Иммунная защита также хуже функционирует на холоде».

«Особенно те, у кого меньше волос, должны носить головные уборы», - советует Рихтер-Шеер.

«На шее почти нет жировой ткани, и если она все еще остается открытой, она быстро остывает».

Выбирайте одежду правильно

«Важные органы должны быть снабжены кровью. Все остальное для организма на заднем плане. Вот почему, например, руки и ноги мерзнут первыми».