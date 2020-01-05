Избегайте холода: те, кто замерзнет, заболеют быстрее
"Оденься тепло!" Родители дают этот совет своим детям, когда наступают холода Зимой, однако, то же самое относится ко всем: те, кто замерзает, сильнее подвержены инфекциям.
При низких температурах вы простужаетесь быстрее.
«Весь метаболизм замедляется», - объясняет Анке Рихтер-Шеер, врач общей практики в Бад-Эйнхаузене для немецкого издания Fit For Fun. «Это дает больше возможностей для атаки вирусов. Иммунная защита также хуже функционирует на холоде».
Все тело должно быть укутано. Большая часть тепла тела выделяется через относительно большую область головы.
«Особенно те, у кого меньше волос, должны носить головные уборы», - советует Рихтер-Шеер.
Шея тоже чувствительная: дышит холодным воздухом.
«На шее почти нет жировой ткани, и если она все еще остается открытой, она быстро остывает».
Выбирайте одежду правильноЛучшая одежда - это одежда, которая не только теплая, но и проницаемая, например, хлопок. Таким образом, нет накопления влаги. Если одежда становится влажной из-за сильного потоотделения, риск инфекции снова возрастает. Ваше хорошее самочувствие обычно является хорошим ориентиром: если вы потеете или краснеете, вы, вероятно, слишком тепло оделись или выбрали неправильную ткань.
Те, кто замерзает и дрожит, должны обязательно надеть что-то еще.
«Важные органы должны быть снабжены кровью. Все остальное для организма на заднем плане. Вот почему, например, руки и ноги мерзнут первыми».
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