Названы симптомы, которые ошибочно могут казаться раковыми
Некоторые симптомы могут казаться очень неприятными и тревожными, и все же не следует сразу думать о раке. Какие-то признаки, несмотря на болезненность, все же ошибочно связывать с онкологией.
Так, например, если человек страдает от головных болей или болей в спине на протяжении нескольких лет, это не может быть симптомом рака. В случае рака боли бы не длились так долго, заболевание давно бы привело к фатальным последствиям.
В то же время ошибкой было бы связывать с раком резкую боль или внезапное повышение температуры тел – столь стремительно рак себя не проявляет, его развитие занимает некоторое время.
Если кто-то обнаруживает у себя болезненное уплотнение на теле и впадает вы панику, он лишь напрасно тратит нервы. В случае рака новообразования при нажатии, как правило, не вызывают боли. Тем не менее, с любым уплотнением следует обращаться к врачам.
Также обязательно нужно посетить маммолога при возникновении боли в молочных железах. Но думать о том, что это рак, не стоит: злокачественные уплотнения обычно не провоцируют болевых ощущений.
Нередко можно прочесть, что одним из симптомов, говорящих о возможном колоректальном раке, являются запоры. Но это так, если наблюдаются и другие изменения в работе кишечного тракта: перемежающаяся с запорами диарея, кровь в стуле, смена его цвета и запаха. В большинстве случаев запор без сопровождающих симптомов указывает на необходимость пересмотра режим питания и физнагрузок. Об этом сообщил «Московский комсомолец».
Ранее портал MedikForum.ru писал о признаках, указывающих на развитие рака легких.
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