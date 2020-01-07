Немецкие медики назвали 6 главных врагов иммунной системы зимой
Неправильное питание, холодные ноги и недостаток сна оказались в списке факторов, действующих как настоящие враги здоровья в зимний период. В целом таких врагов оказалось шесть.
Немецкие медики советуют избегать следующих шести «иммунных убийц», сообщает портал Focus.de.
Плохое питание. Большие количества картофеля фри, чипсов и шоколада в рационе означают, что организм не получает достаточного количества важных питательных веществ. Согласно данным исследования, проведенного учеными Боннского университета, иммунная система человеческого организма реагирует на постоянное высококалорийное питание как на бактериальную инфекцию. В результате может возникать агрессивная реакция иммунной системы, что способно значительно ускорить развитие сосудистых заболеваний или диабета 2 типа.
Холодные ноги. Существует определенная связь между холодными ногами и ослабленной иммунной системой. Когда тело начинает регистрировать на охлаждение ног, оно включает механизмы, чтобы не дать им стать холоднее, и сужает все кровеносные сосуды. Для иммунной системы это плохо, поскольку слизистые оболочки плохо снабжаются кровью. При холодной и сухой слизистой оболочке вирусы простуды, в свою очередь, легче проникают в организм.
Недостаток сна. Очень важно спать достаточно, потому что иммунная система работает на полной скорости во время сна, высвобождая много веществ, которые укрепляют организм и здоровье. Исследования, проведенные в прошлом, показали, что организм людей с постоянным недосыпом обладает пониженной способностью вырабатывать антитела, важные для иммунной системы. Чтобы бороться с инфекциями как можно лучше, нужно спать около 8 часов в сутки.
Курение. У курильщиков повреждаются реснички в бронхах, что может быть смертельно, поскольку они выполняют функцию удаления мусора в легких.
Стресс. В состоянии стресса может проявлять себя герпес, который в противном случае был бы под контролем иммунной системы. Кроме того, медленнее заживают раны, а прививки действуют хуже. Быстротечный стресс бывает даже полезен, но постоянный стресс влияет на защиту от патогенных микроорганизмов: клетки-киллеры в крови, которые борются с вирусами, бактериями и грибами, становятся неактивными. Медики советуют не существовать в постоянном рабочем режиме и регулярно отдыхать.
Алкоголь. Его употребление снижает способность организма сопротивляться инфекциям. Исследования показывают, что алкоголь в организме снижает активность иммунных клеток, которые могут бороться с вирусами гриппа.
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