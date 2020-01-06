Врач назвал эффективные способы справиться с нервным напряжением

«Упражнение выполняется в положении стоя или сидя. Задача – до предела напрячь мышцы всего тела. Лицо, шея, плечи, руки, торс, ноги – всё должно быть в сильном напряжении. Напрячь мышцы лица можно, например, сморщив лоб и стиснув зубы. Затем с каждым маленьким выдохом нужно «выпускать пар» и достичь таким образом состояния полной расслабленности. Можно повторить несколько циклов», - рассказал Богомыслов.

В первую очередь, вам помогут увлечения и хобби, которые позволят сбросить накопившееся за день напряжение и избавиться от негативных навязчивых мыслей. Об этом заявил врач-психотерапевт высшей категории Борис Богомыслов.Успокоиться и настроиться на позитивный лад также помогут контрастный душ по утрам, гимнастика, а также плавание, пишет издание «Аргументы и факты».Также специалист рассказал о методике прогрессивной нервно-мышечной релаксации по Джекобсону, следовать которой могут все желающие, поскольку она достаточно проста.Чтобы упражнение работало эффективно, делать его нужно регулярно. Это поможет вам обрести стальные нервы, перестав переживать по любому мелкому поводу, добавил врач.Ранее портал «МедикФорум» со ссылкой на экспертов писал , что утренняя и вечерняя тренировка отличаются по сжиганию калорий.