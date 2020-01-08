Врач Ирина Добрецова рассказывает о правилах крепкого сна

"Некоторые гормоны синтезируется только в ночное время. С 23 часов до 2 часов ночи — мелатонин (профилактика онкологии, повышение иммунитета), тестостерон (кстати, он помогает сжигать жиры), антидиуретический гормон. Последний способствует регуляции нормальной деятельности головного мозга, а также выведению жидкости из почек. Если его выработка нарушена, человек часто бегает в туалет ночью", - рассказывает Ирина Добрецова в интервью АиФ.

Паровые котлеты от бессоницы

"Тому, кто плохо засыпает, на ужин лучше есть паровые мясные котлеты. Высокоусваиваемый белок, который в них содержится, надолго насыщает организм".

Правильные аксессуары

"Засыпать лучше всего в хорошо проветриваемом помещении. Ученые советуют, что оптимальная температура воздуха в спальне должна быть от 18 до 20 ?С".