Врачи назвали пять способов поддержать здоровье кишечника
После многочисленных застолий, без которых не обходятся новогодние праздники, некоторые люди могут испытывать проблемы с кишечником. Специалисты дали несколько советов, как поддержать здоровье этого важного органа пищеварительной системы.
Во-первых, диетологи рекомендуют ежедневно употреблять в пищу необработанные овощи и зелень. Второй совет – добавьте в свой рацион клетчатку. Ее можно найти в овощах, фруктах, необработанных крупах, бобовых и в цельнозерновом хлебе.
Третья рекомендация заключается в том, чтобы не забывать пить достаточное количество воды – не менее полутора литров в день. Четвертый совет – соблюдайте режим дня. Необходимо спать по 7-8 часов, а также как можно больше двигаться, пишет издание «Аргументы и факты».
И, наконец, пятое правило. Если вы испытываете проблемы с кишечником, то о диетах вам необходимо временно забыть. Диетологи считают, что после таких методов похудения человек возвращается к привычному неправильному питанию, что принесет не только новые килограммы, но и проблемы с ЖКТ.
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