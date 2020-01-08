5 продуктов, полезных для здоровья сердца

еда


Питание и здоровье сердца — взаимосвязанные вещи. Определенные продукты могут как навредить, так и принести пользу. Какая пища очень даже полезна для здоровья сердца, расскажет MedikForum.ru.

Шпинат


Шпинат

В этой зелени много полезных для сердца витаминов С и Е, а также бета-каротина, калия, фолиевой кислоты, кальция и клетчатки. Для того, чтобы получить максимум пользы, нужно не просто так жевать этот продукт. Тем более для многих он может показаться не вкусным. Он может быть отличной заменой листовом салату, а также хорошей добавкой в пасты, пиццу, омлет.

Льняные семечки


Льняные семечки

Семена льна — полезный для здоровья сердца продукт, в котором много клетчатки, марганца, омега-3 и магния. Семена будут идеальной добавкой в салаты, смузи, а также помогут привнести новый вкус в выпечку.

Овсяные хлопья


Овсяные хлопья

Даже не знаем, стоит ли тут расхваливать этот продукт для здоровья сердца. Ведь многие знают о его несомненной пользе, причём для всего организма, не только сердца. Овсянку желательно есть на завтрак.

Бобовые продукты


Бобовые продукты

Это отличный источник растворимой клетчатки, витаминов группы В, ниацина, фолиевой кислоты, магния, кальция и омега-3 жирных кислот. Фасоль, чечевица, горох и другие продукты помогут снизить уровень «плохого» холестерина в крови, уменьшить риск развития болезней сердца. Бобовые будут отличным продуктом для супов, рагу, салатов, любых других блюд.

Жирная рыба


рыба

Во всех сортах жирной рыбы есть омега-3 жирные кислоты, способные бороться с болезнями сердца и сосудов. Ешьте лосось, скумбрию, сардины, сёмгу — и будет вам здоровье сердца.
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