5 продуктов, полезных для здоровья сердца

Питание и здоровье сердца — взаимосвязанные вещи. Определенные продукты могут как навредить, так и принести пользу. Какая пища очень даже полезна для здоровья сердца, расскажет MedikForum.ru.

Шпинат





В этой зелени много полезных для сердца витаминов С и Е, а также бета-каротина, калия, фолиевой кислоты, кальция и клетчатки. Для того, чтобы получить максимум пользы, нужно не просто так жевать этот продукт. Тем более для многих он может показаться не вкусным. Он может быть отличной заменой листовом салату, а также хорошей добавкой в пасты, пиццу, омлет.





Льняные семечки





Семена льна — полезный для здоровья сердца продукт, в котором много клетчатки, марганца, омега-3 и магния. Семена будут идеальной добавкой в салаты, смузи, а также помогут привнести новый вкус в выпечку.





Овсяные хлопья





Даже не знаем, стоит ли тут расхваливать этот продукт для здоровья сердца. Ведь многие знают о его несомненной пользе, причём для всего организма, не только сердца. Овсянку желательно есть на завтрак.





Бобовые продукты





Это отличный источник растворимой клетчатки, витаминов группы В, ниацина, фолиевой кислоты, магния, кальция и омега-3 жирных кислот. Фасоль, чечевица, горох и другие продукты помогут снизить уровень «плохого» холестерина в крови, уменьшить риск развития болезней сердца. Бобовые будут отличным продуктом для супов, рагу, салатов, любых других блюд.





Жирная рыба





Во всех сортах жирной рыбы есть омега-3 жирные кислоты, способные бороться с болезнями сердца и сосудов. Ешьте лосось, скумбрию, сардины, сёмгу — и будет вам здоровье сердца.