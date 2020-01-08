Офтальмолог назвал самый безопасный для зрения гаджет

Дети и гаджеты

За последние двадцать лет заболеваемость близорукостью у детей в нашей и других странах мира выросла в полтора раза. Врачи во всем винят современные гаджеты, которые буквально заполонили нашу планету – сейчас смартфон или планшет есть практически у каждого.

Однако существуют гаджеты, менее вредные для зрения и более вредные. Специалисты-офтальмологи назвали устройство, которое приносят меньше вреда нашим глазам. Самым безопасным оказался телевизор, причем вне зависимости от диагонали экрана. Его могут смотреть дети с любой степенью близорукости, главное делать это в очках.

«Что касается ограничений в использовании смартфонов и планшетов по времени, то они противопоказаны ребятам, у которых уже обнаружена близорукость», - заявил врач Дмитрий Вальцов.


Кроме того, этими устройствами нужно пользоваться правильно даже здоровым детям. Так, не стоит держать их слишком близко – на расстоянии полусогнутой руки. Кстати, то же самое касается и книг. Яркость экрана должна быть на уровне одной трети от максимальной, пишет газета «Московский комсомолец».

Ранее портал «МедикФорум» со ссылкой на специалистов назвал самые эффективные способы справиться с нервным напряжением.
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