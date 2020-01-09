Сердечная недостаточность губит женщин чаще, чем мужчин
От сердечной недостаточности умирает больше женщин, чем мужчин. При этом в половине случаев губительной сердечной недостаточности среди женщин главной ее причиной оказывается инфаркт, который вполне поддается лечению.
Согласно данным, опубликованным в журнале Nature Medicine, 50 процентов женщин с возрастом начинают страдать от сердечной недостаточности, возникновение которой, как правило, связано с повышением артериального давления. С течением времени это может приводить к прогрессирующей остановке сердца.
Особым обстоятельством, которое связано с развитием сердечных нарушений у женщин, ученые называют ожирение.
«Риск набора веса и ожирения увеличивается с возрастом, и эта тенденция больше типична для женщин, чем для мужчин. Ожирение повышает риск высокого кровяного давления в три раза. Это, в свою очередь, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний», - заявила норвежская исследовательница Ева Гердтс из Университета Бергена.
Кроме того, с развитием ожирения ассоциирован диабет 2 типа. У женщин с диабетом относительный риск сердечных осложнений и смерти намного выше, чем у мужчин, считают коллеги Гердтс.
«Мы знаем, что женщины с диабетом 2 обычно страдают ожирением, и часть жира накапливается в сердце, что делает его более уязвимым для болезней», - добавила ученый.
Наиболее высоким риск развития болезней сердца у женщин становится с наступлением менопаузы. Из-за потери гормона эстрогена их артерии становятся более жесткими и более уязвимыми для болезней, а женщины становятся склонными к возникновению у них гипертонии. Ученые констатируют, что для женщин пагубное влияние факторов риска, таких как курение, ожирение и высокое кровяное давление, резко увеличивается после менопаузы.
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