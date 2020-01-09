Сердечная недостаточность губит женщин чаще, чем мужчин

«Риск набора веса и ожирения увеличивается с возрастом, и эта тенденция больше типична для женщин, чем для мужчин. Ожирение повышает риск высокого кровяного давления в три раза. Это, в свою очередь, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний», - заявила норвежская исследовательница Ева Гердтс из Университета Бергена.

«Мы знаем, что женщины с диабетом 2 обычно страдают ожирением, и часть жира накапливается в сердце, что делает его более уязвимым для болезней», - добавила ученый.