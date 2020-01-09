Даже одна бессонная ночь грозит слабоумием
После всего одной ночи без сна в мозге человека увеличивается уровень белка, связанного с болезнью Альцгеймера. Риск развития этой болезни у мужчин повышается почти на 20%.
Всего одна ночь без сна приводит к скачку уровня белков в мозге, которые могут запускать болезнь Альцгеймера. К такому выводу пришли ученые из Швеции, которые наблюдали за группой молодых мужчин старше 20. Оказалось, что когда кто-либо из них не спит всего одну ночь, то в его мозге почти на 20% увеличивается уровень опаснейших тау белков. Наука уже очень давно предупреждает о существовании связи между токсическими бета-амилоидными и тау белками и коварным старческим слабоумием в его самых разных формах, которое постепенно лишает человека памяти и независимости. Все формы болезни неизлечимы, их развитие невозможно даже замедлить.
Самих авторов исследования поразило, какой огромный ущерб наносится мозгу человека всего после одной ночи без сна. Это должно прозвучать предупреждением для миллионов студентов, которые в период подготовки к экзаменам намеренно лишают себя отдыха, а также для работодателей, допускающих перегрузки и ночные смены. Человек - живое существо, самой природой запрограммированное для того, чтобы бодрствовать днем и спать ночью. Любые попытки сломать этот естественный механизм приводят к пагубным результатам.
Впрочем, сильно пугаться пока тоже не следует. Во-первых, исследования было небольшим по количеству участников, а этого недостаточно для того, чтобы делать общие выводы. Во-вторых, ученые не ответили на главный вопрос - возвращается ли уровень тау белков к норме после того, как молодые люди восстанавливают режим дня до нормы. Исследование проводилось силами ученых из Университета Уппсалы, его результаты публикует журнал Neurology. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий