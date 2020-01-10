7 простых домашних способов, снижающих риск заболеть раком
Для уменьшения риска заболеть раком важно проводить достаточно времени на солнце, а если нет такой возможности, то принимать дополнительно витамин D3. Кроме того, многие из нас едят слишком много белка, от этой привычки следует отказаться.
Ученые считают, что половины всех смертей от рака можно было бы избежать, если бы люди вели здоровый образ жизни – не курили, не набирали лишний вес, правильно питались, занимались физической нагрузкой и вовремя сдавали необходимые анализы. Портал MedikForum.ru выяснил, какие простые меры, реализуемые в домашних условиях, могут помочь уменьшить вероятность появления рака.
Оптимизировать уровень витамина D. Уровень содержания витамина D в сыворотке крови является очень важным фактором для здоровья. Чтобы предупредить широкий спектр заболеваний и недугов, включая рак, уровень витамина D должен составлять 50-70 нг/мл круглый год. Для этого нужно достаточно бывать на солнце, хотя бы 15-20 минут в день. Если это по каким-то причинам невозможно, следует принимать витамин D3.
Не допучскать избытка белка в пище. Для защиты от рака важно, чтобы употребление белка не превышало количества один грамм на килограмм мышечной массы тела. Большинству взрослых людей нужно не более 100 граммов белка в день, многим хватает и половины от этого количества.
Употреблять в пищу пророщенные семена и бобы. При прорастании, такие минералы, как кальций и магний, связываются с белком, что повышает их биологическую доступность. В пророщенных семенах содержится во много раз больше ферментов, чем в сырых фруктах и овощах. Кроме того, в процессе проращивания также резко увеличивается содержание витаминов и незаменимых жирных кислот. В результате организм извлекает из такой еды больше витаминов, минералов, аминокислот и необходимых жиров, укрепляющих его иммунитет.
Отказаться от химикатов для уборки. Бытовая химия – щедрый источник токсинов, способных провоцировать развитие рака. Так, средства для уборки от плесени и грибка, а также освежители воздуха влияют на возникновение рака молочной железы. Может, заменить эти токсичные чистящие средства на более безопасные варианты? Уксусом, содой и лимонной кислотой можно отчистить почти все в доме. Для дезинфекции и отбеливания безопаснее использовать перекись водорода, а не хлорный отбеливатель.
Не использовать антипригарную посуду и упаковки. Если какой-то товар сопровождается словом «антипригарный» или «пятно / жиронепроницаемый», то, как правило, это означает покрытие, пропитанное каким-нибудь перфторированным соединением. Контакта с этим веществом лучше избегать, оно может действовать как токсин.
Фильтровать воду. Вода, которая течет в городских трубах, обрабатывается хлором или хлорамином. Когда эти дезинфицирующие вещества вступают в реакцию с природными органическими веществами, присутствующими в воде, в ней образуются токсичные побочные продукты дезинфекции, которые гораздо более токсичны, чем сам хлор. Например, при этом образуются соединения тригалометаны, которые являются канцерогенами рака группы B (то есть, доказано, что они вызывают рак у лабораторных животных).
Если нет возможности отфильтровать воду, попробуйте использовать простые хитрости. Например, добавление кусочков очищенных апельсинов в 3-литровый кувшин с водой помогает нейтрализовать хлорамин в течение 30 минут. Нейтрализовать хлорамин в ванне среднего размера помогает растворение 1000 мг таблетки витамина C.
Отказаться от консервов. Отказ от консервированных продуктов – это самый простой способ избежать бисфенола-А, разрушающего эндокринную систему, а также оказывающего других неблагоприятные эффекты, в том числе связанные с возникновением рака, проблемами репродукции и развития плода.
Ранее портал MedikForum.ru писал о продуктах с каротиноидами, улучшающих защиту от рака и старения.
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