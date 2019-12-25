Продукты с каротиноидами – для защиты от рака и старения
Употребление в пищу продуктов, богатых каротиноидами, значительно снижает риск возникновения рака груди. Каротиноиды в основном содержатся в продуктах красного, оранжевого и желтого цвета, пишет портал MedikForum.ru.
Каротиноиды - это жирорастворимые пигментные соединения растительного происхождения, которые обеспечивают целый ряд преимуществ для здоровья, включая антиоксидантную активность, поддержку иммунной системы и многое другое. Существует более 600 различных каротиноидов, но медиками наиболее часто обсуждаются бета-каротин, ликопин, лютеин и зеаксантин.
Существует достаточно много данных, свидетельствующих о способности каротиноидов бороться с раком. Так, согласно рекомендациям Института медицины (США), ежедневное потребление 3-6 миллиграммов бета-каротина ведет к существенному снижению риска развития рака. Ученые заявили, что женщины, регулярно потребляющие высокие дозы каротиноидов, могут снизить риск развития рака молочной железы до 33 процентов.
В дополнение к снижению риска развития рака груди специалисты полагают, что каротиноиды также могут усиливать защиту организма от возникновения рака кожи и легких.
Виды каротиноидов и их источники. Каротиноиды в основном содержатся в дарах природы красного, оранжевого и желтого цвета, хотя некоторые зеленые листовые овощи также являются их хорошим источником. Несмотря на свое разнообразие, все каротиноиды могут быть разделены на два типа: ксантофиллы и каротины.
Богатым источником каротинов, таких как бета-каротин или ликопин, являются
- морковь,
- сладкий картофель,
- тыква (особенно сорта зимней тыквы),
- помидоры, томатная паста и томатный сок,
- грейпфруты,
- персики,
- слива,
- курага,
- крыжовник,
- черника.
- оранжевый перец,
- сладкая кукуруза,
- черный виноград,
- хурма,
- брокколи,
- шпинат,
- авокадо.
Астаксантин. Помимо фруктов и овощей каротиноиды также обнаруживаются в водорослях и рыбе. В частности, астаксантин, один из самых мощных антиоксидантов, содержится в водорослях и семге (именно астаксантин придает ей характерный розовый оттенок).
Астаксантин выполняет важнейшую функцию в процессах метаболизма и обновления клеток, способствуя смягчению или устранению вреда от факторов, способствующих преждевременному старению. Вещество обладает полезными свойствами для сухожилий, суставов, снижает болевые синдромы в мышцах, повышает силу и выносливость, тормозит воспалительные процессы, обеспечивая таким образом профилактику рака. Помимо этого астаксантин помогает сохранять когнитивные функции: его употребление уменьшает вероятность возрастных нейродегеративных процессов, деменции.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какую пользу здоровью может принести употребление в пищу сырых бобов какао.
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