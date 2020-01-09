Названы самые популярные в России имена для детей в 2019 году
Рождение малыша – большое счастье для всей семьи. Обычно родственники спорят, какое же имя дать новорожденному. Специалисты рассказали, какие имена в 2019 году среди маленьких россиян стали самыми популярными.
Так, Единый реестр записей актов гражданского состояния (ЗАГС) обнародовал список самых популярных имен для младенцев в ушедшем году. Несмотря на растущий интерес россиян к необычным именам, подавляющее большинство родителей все же нарекли своих малышей более привычными именами.
Так, среди мальчиков лидируют Артем, Александр, Михаил и Иван, а среди девочек - София, Виктория, Анна, Мария и Алиса.
Также стало известно, что мальчиков в нашей стране рождается больше, чем девочек – 51,45%. Кроме того, российские женщины стали позже становиться матерями – средний возраст составил от 25 до 35 лет, информирует агентство «Интерфакс».
Ранее портал «МедикФорум» писал, что жители Москвы все чаще стали называть детей необычными именами. Так, недавно в Подмосковье появился на свет Король Лев.
Оставить комментарий