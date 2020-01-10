Иллюзия резиновой руки поможет жертвам ОКР
Нанесение ненастоящих фекалий на резиновые руки поможет жертвам обсессивно-компульсивного расстройства предолевать фобии. Эти люди порой не могут прикасаться к поверхностям в публичных местах.
При обсессивно-компульсивном расстройстве у человека возникает страх перед микробами и бактериями. В результате, он начинает постоянно мыть руки, носить защитные перчатки, протирать любые поверхности вроде дверных ручек. Со временем фобия усиливается, и любой выход из комфортного жилища для такого человека становится настоящим стрессом. В качестве основного средства лечения ОКР предлагается особая разновидность психотерапии, при которой пациентов как бы заставляют притрагиваться к самым опасным объектам вроде стульчаков унитазов. Однако эта терапия вызывает у них сильнейший стресс.
И вот теперь ученые предлагают использовать так называемую "иллюзию резиновой руки". На глазах пациента с ОКР на резиновую руку наносятся ненастоящие, но реалистично выглядящие фекалии. Настоящая рука человека скрывается за перегородкой, а ненастоящая лежит перед ним, рождая полное ощущение того, что это именно его конечность. Данную методику ученые из Кембриджского университета испытали на 29 пациентах, имеющих сильнейшее ОКР.
Одновременно с нанесением "фекалий" на резиновую руку психолог гладил настоящую конечность пациента бумажным стерильным полотенцем. Таким образом иллюзия становилась максимально реалистичной. Результаты эксперимента показали, что данная технология по эффективности не уступает традиционной психотерапии, но при этом не вызывает такого мощного отрицательного воздействия и стресса на пациентов. Результаты исследования публикует Frontiers in Human Neuroscience. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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