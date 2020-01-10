Подросток чуть не утонул в аквапарке Новосибирска

Подросток чуть не утонул в аквапарке Новосибирска

Прокуратура Ленинского района города в связи с инцидентом проводит проверку.

Несчастный случай произошел утром 8 января. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, 16-летний житель Кемерово пришел в аквапарк "Аквамир" со своими родителями.

Когда подросток находился в одном из бассейнов аквапарка, его нога попала в металлическую конструкцию и застряла в ней. Кемеровчанин начал тонуть.


Помощь ему оказал инструктор-спасатель. Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи провели реанимационные мероприятия и доставили в одну из больниц Новосибирска. Пострадавший находится в тяжелом состоянии, а прокуратура Ленинского района проводит проверку.

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