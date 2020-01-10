Центр СПИД в Новосибирске получил новое помещение
Теперь он расположился в здании гастроэнтерологической службы инфекционной больницы на улице Ольги Жилиной, 90а.
Новосибирский Центр СПИД до переезда работал в пятом корпусе инфекционной больницы на улице Семьи Шамшиных. В новом помещении Центру отдано два этажа, его площадь увеличилась в три раза и составляет теперь более тысячи квадратных метров.
Вход в Центр СПИД Новосибирска - отдельный, на первом этаже расположен гардероб, кабинет для приема маломобильных пациентов, пункт выдачи лекарств и регистратура. На втором этаже - кабинеты врачей. В феврале будет открыто детское отделение со своей отдельной регистратурой, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Начиная с 1990 года более 40 тысячам жителей Новосибирской области был поставлен диагноз ВИЧ. Сейчас Центр СПИД посещают около 27 тысяч пациентов, из которых 387 - дети. В минувшем году в области примерно три тысячи человек заразились ВИЧ-инфекцией.
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