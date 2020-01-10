ЛОР-врач Владимир Зайцев рассказывает как правильно чистить уши
Здоровье и нормальное функционирование барабанное переменки - залог здоровых ушей и хорошего слуха. Однако по статистике более 40% травм этого важного органа происходит при попытке очистить ее от серы ватными палочками и другими предметами. Врач-оториноларинголог, к. м. н. Владимир Зайцев рассказывает как правильно ухаживать за ушами.
"Люди любят засовывать в уши все что угодно. А уж накапать различные капли — это практически святое. Ведь растворы продаются в аптеках, без рецептов. При этом риски никто не оценивает. Так, например, одни закапывают себе в уши спирт в чистом виде, другие — керосин", - рассказывает ЛОР-врач в интервью АиФ.
Не у всех при травмировании перепонка "затягивается", поэтому важно предельно аккуратно чистить уши - не использовать ватные палочки и другие тонкие и острые предметы.
"Также не стоит воздействовать на перепонку с помощью ватки, вымоченной в спирте, а еще и подогретом. Это вызовет отек, перфорацию, а результатом станет незарастание перепонки, вследствие чего в ухе будут созданы постоянно открытые ворота для разных инфекций".
Если же бездумно заливать в уху капли на основе спирта, камфоры и других агрессивных компонентов, то тонкая перепонка будут повреждена, на ней могут остаться рубцы, что негативно скажется на слухе и здоровье ушей в целом.
Как правильно чистить уши?
"Перед началом процедуры серу надо сделать более жидкой — для этого в аптеке продаются специальные средства. Как вариант, можно использовать перекись водорода — она тоже размягчает серу. Также можно использовать кашицу соды — порошок довести до кашицеобразного состояния, смочить ватный тампончик и вставить в ухо на полчаса. Когда сера размягчится, достать ее будет проще. При этом ковыряться в ушах палочками не надо. Размягченная сера вытечет из уха сама во время мытья головы".
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