ЛОР-врач Владимир Зайцев рассказывает как правильно чистить уши

"Люди любят засовывать в уши все что угодно. А уж накапать различные капли — это практически святое. Ведь растворы продаются в аптеках, без рецептов. При этом риски никто не оценивает. Так, например, одни закапывают себе в уши спирт в чистом виде, другие — керосин", - рассказывает ЛОР-врач в интервью АиФ.

"Также не стоит воздействовать на перепонку с помощью ватки, вымоченной в спирте, а еще и подогретом. Это вызовет отек, перфорацию, а результатом станет незарастание перепонки, вследствие чего в ухе будут созданы постоянно открытые ворота для разных инфекций".

Как правильно чистить уши?

"Перед началом процедуры серу надо сделать более жидкой — для этого в аптеке продаются специальные средства. Как вариант, можно использовать перекись водорода — она тоже размягчает серу. Также можно использовать кашицу соды — порошок довести до кашицеобразного состояния, смочить ватный тампончик и вставить в ухо на полчаса. Когда сера размягчится, достать ее будет проще. При этом ковыряться в ушах палочками не надо. Размягченная сера вытечет из уха сама во время мытья головы".