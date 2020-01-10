Главные симптомы рака желудка

Главные симптомы рака желудка

Рак желудка находится на 6 месте по числу онкологических заболеваний. Врачи утверждают, что успех лечения зависит, прежде всего, от своевременной диагностики. Например, при обнаружении рака на 1-ой стадии, шанс выжить составляет 68%. Симптомы легко перепутать с язвой или гастритом, поэтому важно проходить своевременную диагностику у специалистов.

Кто находится в группе риска?

Причина рака желудка до сих пор не установлена, однако есть факторы риска, которые повышают шансы заболеть. Например, увлечение соленьями и копченностями - они негативно сказываются на желудке и пищеварительной системе в целом. Второй фактор - бактерия Helicobacter pilori, вызывающая язву и гастрит.
Кроме того, больше шансов заболеть у тех, у кого есть длительные воспалительные процессы в желудке, полипы, вирус Эпштейна-Барр, а также онкологические заболевания в семье, сообщает издание АиФ.

Симптомы, при появлении которых нужно срочно пройти обследование у гастроентеролога:

  • Вздутие живота после еды;
  • Ощущение сытости даже при приеме небольшого количества пищи;
  • Изжога, отличающаяся сильными проявлениями и проявляющаяся на регулярной основе;
  • Расстройства желудка, которое проявляется регулярно;
  • Тошнота;
  • Постоянные боли в области живота;
  • Учащенная рвота, которая обычно привязана к приемам пищи;
  • Резкая потеря веса;
  • Постоянное чувство усталости;
  • На поздних стадиях могут появляться кровотечения. Например, все при той же рвоте.
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