Превращаемся в рептилоидов? Человечество с каждым годом становится все холоднее
Средняя температура тела здорового человека сейчас ниже 37 °С, зафиксированных в 1851 году.
За последние 130 лет средняя здоровая температура тела у человека немного снизилась, отмечают ученые из Медицинской школы Гарвардского университета.
Первым среднюю здоровую температуру человеческого тела в 37 °С высчитал немецкий медик Карл Вундерлих еще в 1851 году. После него в течение нескольких десятилетий разные группы медиков также изучали эту сферу и пришли к похожим результатам.
Теперь же медики зафиксировали снижение температуры человеческого тела с конца XIX века. Для этого ученые из Медицинской школы Гарвардского университета под руководством профессора Жюли Парсоне проанализировали 677 тыс. отдельных замеров температуры за последние 150 лет — медицинские записи ветеранов Гражданской войны (1862–1930 годы), данные первого Национального исследования здоровья и питания (NHANES, 1971–1975 годы), а также картотеку медицинского центра Стэнфордского университета (2007–2017 годы).
По подсчетам ученых, нормальная температура человеческого тела в среднем снижалась на 0,03 градуса за десятилетие. Исследователи отмечают, что это может быть связано с несколькими факторами — начиная с точности измерения температуры тела, которая за последние 150 лет стала намного выше, заканчивая снижением активности метаболизма из-за улучшения качества жизни и уменьшения хронических воспалительных процессов в человеческом организме.
Следует заметить, что пока исследования коснулись жителей США. В дальнейшем сотрудники Гарварда планируют проанализировать данные о температуре тела из разных стран, чтобы можно было вывести какой-то общий итог об изменениях в человеческом организме за последнее столетие.
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