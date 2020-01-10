С XIX века человеческое тело остывает

"Наша температура тела это вовсе не то, что люди думают, - говорит автор исследования доктор Джули Парсоннет (Julie Parsonnet), профессор медицины Стэнфорда. - Многие выросли с осознанием того, что 37С это норма. Но чисто физиологически мы уже отличаемся от того, чем являлись в прошлом. Изменилась окружающая среда, температура наших жилищ, контакт с микроорганизмами и пища". (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

Все мы помним знаменитое детское стихотворение Сергея Михалкова "У меня опять тридцать шесть и пять" про мальчика, который очень не хотел идти в школу, пытаясь выдать себя за больного. Но его градусник упорно показывал абсолютно здоровую температуру. Примечательно, что если бы этот мальчик жил всего на один век раньше, то его показатели сочли бы анормальными, а у самого ребенка заподозрили бы упадок сил. Исследование показало, что за последние 100 лет человеческое тело слегка подостыло. Когда-то было принято считать, что показателем абсолютного здоровья считаются 37 градусов на градуснике, но теперь это уже не так.Исследователи из Стэнфордского университета в США измерили температуру тела людей из 2000-х годов и сравнили с аналогичными показателями солдат, сражавшихся в американской Гражданской войне. В среднем, тело мужчины за этот период остыло на 0,58С, а тело женщины - на 0,32С. В середине XIX нормой считалась температура в 37,16С, а теперь - те самые 36,6С. Авторы исследования убеждены, что причины этого похолодания точно выяснить невозможно, но, скорей всего, оно связано с улучшениями в питании и образе жизни. Об этом сообщает The Daily Mail