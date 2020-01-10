Названы признаки проблем с горлом, требующие немедленного обращения к врачу

«Среди признаков, требующих срочных визитов к врачу, можно выделить острую или продолжительную (более недели) боль, проблемы с глотанием, ригидность затылочных мышц. К этим симптомам могут добавляться сопутствующие нарушения, среди которых затруднение дыхания, затруднение открывания рта, повышение температуры выше 38 градусов, появление крови в слюне и мокроте, боль в спине в ухе, воспаление суставов», - перечислили эксперты опасные признаки.

Ответ на этот вопрос дали специалисты медицинского центра Health Line, которые назвали опасные признаки в горле, требующие медицинской помощи. Одним из сигналов опасности является появление острой боли.Как объяснили врачи, дискомфорт в горле, вызванный вирусной инфекцией, обычно улучшается в течение двух-семи дней, в некоторых случаях пациенту необходимо принимать лекарственную терапию. Но бывают случаи, когда самолечение больного горла может представлять настоящую угрозу для здоровья, поскольку за этим могут скрываться очень серьезные и даже смертельные заболевания.По их словам вышеуказанные симптомы могут указывать на развитие дегенеративных процессов в центральной нервной системе, дискинезию пищевода, тиреогалию (увеличение щитовидной железы), а также на опухоли в глотке.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачами были названы 3 ранние симптома заболевания почек.