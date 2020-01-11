Ученые обнаружили в почве бактерии, которые защищают от стресса

Предотвратить стресс, проводя время с грязью

«Мы думаем есть особая жирная кислота, управляющая защитными эффектами в этой бактерии», - объяснил Кристофер Лоури, соответствующий автор исследования и доцент из Университета Колорадо в Боулдере. «И эта кислота является одним из основных ингредиентов в этом особом "соусе"».

Как это вообще работает?