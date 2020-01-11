Ученые обнаружили в почве бактерии, которые защищают от стресса
Индустрия здоровья полна диет, упражнений и методов лечения для снятия стресса. Но исследователи из США, Венгрии и Великобритании предлагают более практичный способ борьбы со стрессом - использовать грязь.
В своем исследовании, которое было опубликовано в журнале Psychopharmacology, команда обнаружила, что Mycobacterium vaccae, бактерия, обнаруженная в почве, производит противовоспалительную жирную кислоту, которая может уменьшить воспаление и даже предотвратить стресс.
Предотвратить стресс, проводя время с грязьюВ то время как более ранние исследования выявили противовоспалительные преимущества M.vaccae, ученые выявили молекулярный механизм, который производит этот эффект. Для текущего исследования команда рассматривала компоненты бактерии и нашла уникальный триглицерид - компонент жира - который показал противовоспалительные свойства.
«Мы думаем есть особая жирная кислота, управляющая защитными эффектами в этой бактерии», - объяснил Кристофер Лоури, соответствующий автор исследования и доцент из Университета Колорадо в Боулдере. «И эта кислота является одним из основных ингредиентов в этом особом "соусе"».
В ходе исследования команда синтезировала жирную кислоту, которую они назвали 10 (Z) -гексадеценовой кислотой, в иммунных клетках мыши, особенно в макрофагах. Макрофаги - это иммунные клетки, которые обнаруживают и «поедают» вредные вещества в организме, в том числе бактерии, грибки и паразиты. Исследователи обнаружили, что жирная кислота, связанная с сигнальным белком, есть внутри иммунной клетки. Это, в свою очередь, заблокировало пути, которые способствовали воспалению.
Как это вообще работает?Исследователи смогли придумать теорию о том, как работает М. vaccae. Как только почвенная бактерия попадает внутрь иммунных клеток, она выделяет противовоспалительную жирную кислоту. После этого связывается с PPAR и предотвращает возникновение воспаления. Это, по мнению исследователей, может помочь защитить человека от стресса.
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