Трихолог Татьяна Егорова объясняет, почему не получается отрастить длинные волосы
Мода изменчива, но длинные волосы кажется будут в тренде всегда. Роскошные, длинные, шелковистые - о таких волосах мечтает каждая девушка. Однако далеко не всем удается достичь желаемой длины, что бы они для этого не предпринимали. Почему не всем удается отрастить "волосы мечты" рассказала врач-дерматолог, трихолог Татьяна Егорова.
ГенетикаНаши гены управляют нашим организмом, и волосы не исключение.
«Есть такое понятие, как предел изменчивости. Например, если мы будем кормить таксу как дога, она не превратится в дога, а станет толстой таксой. То же самое действует и в отношении волос: у них есть генетически закодированная длина. Есть люди, у которых волосы вырастают только до плеч, а дальше формируются нежизнеспособные волосы, которые секутся или путаются», — поясняет трихолог в интервью АиФ.Могут ли современные достижения косметологии помочь отрастить волосы? По словам эксперта, такое теоритически возможно, но многие не осознают, что качество таких волос будут оставлять желать лучшего - природу не обмануть. Поэтому разумнее придерживаться той длины, до которой волосы отрастают естественным образом - они будут выглядеть здоровыми, красивыми и ухоженными.
Почему во время беременности волосы становятся лучше?Во время беременности у женщины изменяется гормональный фон за счет большого количества выделяемых эстрогенов. Они то и заставляют волосяные фолликулы находится в активной стадии роста. Однако после родов гормональный фон приходит в норму и все возвращается на круги своя. Можно ли применять эстрогены для улучшения качества волос? Однозначно нет, это может привести к онкологическим заболеваниям.
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