Ученые: от колоректального рака страдает все больше молодых людей до 30 лет

«Сочетание нездоровой диеты, ожирения и недостатка физических упражнений - это очевидно наиболее благоприятная среда для развития рака толстой кишки в молодом возрасте. Высокое потребление мяса, фастфуд, готовые блюда и все продукты с высокой степенью переработки вредят здоровью кишечника, особенно если они заменяют собой свежие продукты. К сожалению, именно они сегодня зачастую составляют основу рациона питания у молодых людей», - констатируют ученые.

Большинству больных раком диагноз устанавливается в возрасте после 60 лет. Это также относится к колоректальному раку (он же рак кишечника или рак толстой кишки). Однако в последние годы онкологами регистрируется увеличение случаев колоректального рака у людей моложе 50 лет. Этот рост особенно значителен среди очень молодых людей в возрасте от 20 до 29 лет.Исследование, проведенное Международным агентством по исследованию рака (IARC), проанализировало эту тенденцию на международном уровне. Его авторы оценили результаты 21 научного проекта на тему рака из семи западных стран, осуществленные за последние 10 лет.Исследование показало: если раньше колоректальный рак в возрастной группе 20-29 лет возникал только в связи генетической предрасположенностью и высоким наследственным риском, сейчас его статистика растет в связи с нездоровым образом жизни.Ученые из Университета Эразма в Роттердаме провели похожее исследование: они проанализировали европейские данные за 25 лет и зафиксировали высокий рост колоректального рака среди молодых людей. В период с 2004 по 2016 год такой рост составлял почти восемь процентов в год. При этом, установили ученые, у молодых пациентов часто возникают очень агрессивные опухоли, и рак у них впервые обнаруживается уже с метастазами.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кто подвержен риску заболеть раком желудка.