Врачи рассказали, кто подвержен риску заболеть раком желудка

«Я защитила себя от рака толстого кишечника, удалив три предраковых полипа. И я очень серьезно лечу рефлюксную болезнь (изжогу)», – сообщила она.

После смерти от рака желудка 41-летнего хирурга-онколога Андрея Павленко тема этого заболевания на устах у многих. Высказываются по поводу рака желудка и врачи. Хотя этот вид рака и является относительно редким заболеванием, он очень опасен и коварен. Зачастую рак желудка диагностируется лишь на поздних стадиях, когда борьба с ним оказывается уже не столь эффективной, как хотелось бы.Тем не менее, заболевание можно предупредить, если принимать меры предосторожности, - об этом в четверг высказался врач-гастроэнтеролог Дмитрий Бородин.Прежде всего, необходимо избегать, а в случае возникновения лечить гастрит и других болезней желудочно-кишечного тракта, поскольку рак желудка развивается именно в связи с ними. Кроме того, важно отслеживать наличие полипов, которые являются выростами, появляющимися на слизистой оболочке.Врач добавил, что на полипы может указывать вздутие живота.В свою очередь телеведущая и заслуженный врач России Елена Малышева рассказала в своем Instagram, что удаление полипов, обнаруженных у нее при колоносокпии, несколько лет назад, спасло ее от колоректального рака.Также врачи отмечают, что заболеть раком желудка рискуют люди, у которых болели раком желудка родственники первой степени: родители, бабушки и дедушки, братья и сестры.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что прием низких доз аспирина способен защищать от колоректального рака.