В Роспотребнадзоре рассказали, как предотвратить болезнь Альцгеймера
По мнению специалисты Роспотребнадхора, 1 из 3 случаев болезни Альцгеймера можно предотвратить, если соблюдать определенные правила. Среди низ - физическая активность, социальная активность и здоровый образ жизни.
Болезнь Альцгеймера - одно из самых страшных заболеваний, которое затрагивает более 48 миллионов людей пожилого возраста (65 лет и старше).В развитии ключевую роль играет генетический фактор, но не только. Каждый третий случай можно было бы предотвратить, или сократить проявления симптомов, если уделять достаточно внимание физическим нагрузкам.
"Физическая активность защищает не только от болезни Альцгеймера, но и от других типов деменции, стимулируя способность мозга поддерживать старые нейронные связи, а также создавать новые. Физическая активность помогает мозгу не только сохранить кровоток, но и увеличивать количество химических веществ (нейромедиаторов), которые защищают мозг. В целом, физические упражнения могут помочь пожилым людям избежать проблем со сном, снизить уровень тревоги", - говорится на официальном сайте Роспотребнадзора.
Рекомендации уровней физической активности для людей 65 лет и старше от ВОЗПо мнению специалистов Всемирной организации здравоохранения, люди старше 65 лет должны уделять не менее 150 минут физической активности средней интенсивности, или не менее 75 минут упражнений высокой интенсивности (например, аэробике). Кроме того, важно выполнять упражнения на равновесие, чтобы снизить риски падений.
Дополнительные факторы, которые предотвращают болезнь Альцгеймера:
- социальная активность;
- полноценный сон;
- управление стрессом.
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