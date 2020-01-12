Эти два крестоцветных овоща позволяют лучше усваивать витамин D

Эти два крестоцветных овоща позволяют лучше усваивать витамин D

Мы можем есть продукты, которые богаты витамином D: масло печени трески, рыбу и морепродукты, или проводить умеренное количество времени на солнце, но это не значит, что мы поглощаем и используем витамин D, который потребляем. Специфический ген, называемый геном VDR (рецептор витамина D), кодирует этот рецептор.
К сожалению, нездоровые клетки меньше экспрессируют ген VDR, а это означает, что они не могут принимать и использовать витамин D. Добавление большего количества витамина D не поможет.
"Наши клетки должны сначала получать витамин D, чтобы он был биологически активен в организме. Брокколи и белокочанная капуста содержат особую молекулу под названием сульфорафан. Исследования показывают, что сульфорафан увеличивает экспрессию гена VDR", - пишет издание Body Ecology.
Другими словами, сульфорафан, который мы находим в крестоцветных овощах и травах, помогает организму поглощать больше витамина D, улучшая костную массу, а также способность бороться с инфекцией и воспалением.

Сульфорафан производится, когда крестоцветные овощи выделяют фермент, называемый мирозиназой. Активированный фермент создает сульфорафан. Капуста, особенно брокколи, являются особенно хорошим источником сульфорафана.

Другие крестоцветные растения включают в себя:
  • Руккола
  • Брюссельская капуста
  • Цветная капуста
  • Хрен
  • Кормовая капуста
  • Горчица (зелень)
  • Васаби
Ранее на Медикфорум мы писали о том, что внезапно повысившийся аппетит может признаком диабета.
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Эти два крестоцветных овоща позволяют лучше усваивать витамин D
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