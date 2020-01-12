На боку, спине или животе? Привычная поза во время сна связана с болезнями

«Поза эмбриона с согнутыми руками и ногами часто связана с болью в шее и спине. Для спины лучше, когда при боковом сне верхняя нога слегка подтянута, а нижняя вытянута», - приводится их мнение.

«Если вы спите на спине, ваш язык может запасть в горло. Дыхательные пути при этом сузятся, появится храпящий звук. Если сужение является серьезным, дыхание может даже остановиться. Люди далеко не всегда догадываются о том, что у них имеется такое нарушение, но в виде последствий ночных остановок дыхания могут развиваться гипертония и высокий пульс, увеличивающие риск сердечного приступа и инсульта», - рассказали врачи.