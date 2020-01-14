Фолиевая кислота: почему она важна не только для беременных, и как ее получать
Фолиевая кислота (витамин В9) необходима не только беременным или желающим забеременеть женщинам. От нехватки данного витамина страдает большинство взрослых людей, но особую потребность в нем испытывает организм курильщиков, а также тех, кто переживает стресс.
Фолиевая кислота важна для процессов роста, образования крови и деления клеток. Недостаток фолиевой кислоты во время беременности может способствовать врожденным дефектам у ребенка, поэтому будущим матерям необходимо как можно тщательнее следить за ее количеством в организме. Однако фолиевая кислота необходима не только в связи с беременностью.
Фолиевая кислота для женщин. Достаток витамина В9 обеспечивает слаженную работу эндокринной, костно-мышечной систем, а также желудочно-кишечного тракта. Особенную пользу фолиевая кислота приносит женщинам в возрасте после 40-ка. На этом жизненном этапе в организме женщин начинается подготовка к менопаузе, при этом происходит замедление обмена веществ, ухудшается всасывание полезных веществ, растет вес, повышается риск психических нарушений.
Достаток витамина В9 в этом возрасте может благоприятно влиять на метаболические процессы и препятствовать набору веса. Кроме того, вещество повышает настроение, что особенно важно при ПМС, и в целом помогают предотвратить нежелательные симптомы, возникающие в связи с гормональной перестройкой женского организма в пременопаузе и менопаузе.
Фолиевая кислота для мужчин. Витамин В9 необходим мужскому организму на этапе пубертата. Его достаточное поступление обеспечивает развитие вторичных половых признаков у мальчиков-подростков, включающие огрубение голоса, интенсивный рост и рост волос на теле и лице. У взрослых мужчин недостаток витамина В9 чреват развитием бесплодия.
Фолиевая кислота предотвращает проблемы с сердцем. При дефиците фолиевой кислоты повышается уровень гомоцистеина в крови, что считается фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, в частности, сердечных приступов. Некоторые ученые считают, что смертность от сердечно-сосудистых заболеваний могла бы быть более низкой, если бы потребление фолиевой кислоты было достаточным.
Симптомы дефицита фолиевой кислоты. Специалисты Копенгагенского университета (Дания) констатируют: человек может не понимать, что его организм испытывает нехватку фолиевой кислоты. Признаки, которые могут говорить о ее дефиците, включают
- сильную усталость,
- обильное появление седых волос,
- язвы на слизистой рта,
- отечность языка.
Вот лучшие пищевые источники фолиевой кислоты:
- пекарские дрожжи (настоящий лидер среди продуктов: 100 граммов дрожжей содержат двойную дневную норму, 716 мкг фолиевой кислоты);
- говяжья печень (также легко покрывает суточную потребность в фолиевой кислоте: 100 граммов печени дают почти 600 мкг);
- апельсиновый сок (в 100 мл свежевыжатого апельсинового сока содержится 41 мкг фолиевой кислоты, стакан сока в 250 мл покрывает примерно четверть суточной потребности в фолиевой кислоте);
- нут (в 100 граммах содержится до 340 мкг фолиевой кислоты);
- чечевица (100 граммов содержат 168 мкг фолиевой кислоты);
- шпинат (содержит 145 мкг фолиевой кислоты на 100 граммов).
- лук порей,
- спаржа,
- брокколи,
- рожь,
- горох,
- ростки фасоли.
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